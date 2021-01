Le Real Madrid perd Fede Valverde sur blessure

Encore une blessure au Real Madrid. Décidément, la semaine madrilène ne fait qu'empirer...

On pensait que la semaine des joueurs et des supporters du ne pouvait guère s'aggraver après leur humiliation en Copa del Rey à Alcoyano, mais il a été annoncé que Fede Valverde a subi une blessure à un adducteur.

L'international uruguayen été touché à la jambe droite et devrait rater entre 10 jours et deux semaines d'entraînement. "À la suite des tests effectués aujourd'hui sur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure musculaire au muscle long adducteur de la cuisse droite", indique un communiqué du club.

Après le test COVID-19 positif de Zinedine Zidane, cette dernière nouvelle est un nouveau revers pour Los Blancos, qui seront également privés de Sergio Ramos pour le prochain matchh, lui qui a manqué l'entraînement.

Martin Odegaard est actuellement aux prises avec un problème au genou, mais est également sur le point de quitter le club pour une nouvelle période de prêt, de quoi faire en sorte que le milieu de terrain du club soit fortement affaibli en nombre et en qualité.

Dani Carvajal est sur le point de revenir, mais il sera également absent pour le match de samedi contre Alaves.

L'entraîneur adjoint David Bettoni a été sondé en conférence de presse sur les blessures au sein du groupe. "Concernant Sergio Ramos, il est dans son processus de récupération et il ne sera pas avec nous demain", a-t-il révélé à propos du match d'Alaves samedi.

"Dani Carvajal s'est un peu entraîné avec nous, mais il ne sera pas non plus disponible et pourra s'entraîner normalement à partir de lundi." Une des autres grandes actualités de la journée a également été évoquée avec le départ potentiel de Martin Odegaard.

"Ce qui s'est passé avec Martin est quelque chose que je ne connais pas trop bien", a indiqué Bettoni.