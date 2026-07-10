Le Real Madrid percevra 15 millions d'euros grâce à un accord conclu entre l'AC Milan et la Lazio

L'AC Milan a officialisé l'arrivée de Mario Gila. Le défenseur espagnol de 25 ans arrive en provenance de la Lazio, qui percevra 30 millions d'euros pour ce transfert. La moitié de cette somme sera directement reversée au Real Madrid.

Formé au Real Madrid, où il a disputé deux matchs avec l’équipe première, il n’a pas réussi à s’imposer en raison d’une concurrence féroce.

À l’été 2022, le Real Madrid a accepté son départ pour la Lazio, à condition de conserver la moitié des droits de transfert de Gila. Les Romains ont accepté et ont versé six millions d’euros pour la moitié de ses droits.

Il avait signé au Stadio Olimpico jusqu’en 2027 et s’était imposé comme un pilier de la défense romaine. Cet été, il a déposé une demande de transfert, la Lazio souhaitant céder son joueur pour renflouer ses caisses.

Auteur de 120 matchs sous le maillot biancoceleste, il s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club lombard et portera le numéro 34. « L’AC Milan souhaite la bienvenue à Mario et lui souhaite beaucoup de succès, tant sur le plan personnel qu’avec l’équipe, sous le maillot des Rossoneri », ont indiqué les dirigeants milanais.

Gila est la deuxième recrue estivale du Milan, qui a récemment versé environ 74 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour Gonçalo Ramos, futur numéro un de l’attaque. Comme Gila, le Portugais de 25 ans a signé jusqu’en 2031.

Ces dernières années, le Real Madrid a souvent tiré de gros bénéfices de transactions avec des clubs qui rachetaient la moitié des droits d’un jeune joueur. Nico Paz (Côme), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche) et Mario Martín (Getafe), entre autres, ont déjà rapporté plusieurs millions au Real Madrid après leur départ.