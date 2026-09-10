Le Real Madrid et Arda Güler ont trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat jusqu’à mi-2032, rapporte The Athletic. Le Turc de 21 ans voit ainsi sa belle progression dans la capitale espagnole récompensée.

Güler a rejoint le club à l’été 2023 en provenance de Fenerbahçe pour un peu moins de trente millions d’euros. Lors de ses débuts, il a peu joué, mais sous Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, son rôle a pris de l’ampleur et l’entraîneur actuel, José Mourinho, fait lui aussi systématiquement appel au créatif milieu.

Cette saison, Güler a déjà été titulaire lors de trois des quatre matches et il est considéré comme le cerveau créatif du milieu de terrain. Il a délivré une passe décisive importante lors de la victoire 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol et, dans le seul match où il n’était pas titulaire, à domicile contre le mal classé Málaga, il a inscrit le but du 4-0 final dans les quatre minutes suivant son entrée en jeu.

Mercredi, avant Real Madrid - Inter, Güler a reçu le prix de Breakthrough Player de la précédente saison de Ligue des champions. Le gaucher a été titulaire lors de treize des quatorze matches de C1 la saison dernière, avec un bilan de deux buts et quatre passes décisives.

Güler, qui était par ailleurs suspendu pour le rendez-vous contre l’Inter, a disputé jusqu’à présent 119 matches pour la Maison Blanche et y a compilé 19 buts et 26 passes décisives. International turc à 33 reprises, il a en outre été la figure de proue de la Turquie lors de l’été de la dernière Coupe du monde, même si la sélection a déçu et a été éliminée après seulement deux défaites.

« Des dirigeants du Real Madrid avaient déjà expliqué cet été pourquoi le club n’avait pas davantage investi au milieu de terrain », écrit The Athletic. « Ils considéraient des joueurs comme Jude Bellingham et Güler comme des éléments essentiels pour l’avenir. »

« Ce nouveau contrat constitue en ce sens une récompense pour les progrès réalisés par Güler et pour l’importance qu’il a acquise au sein du club. » L’annonce officielle du Real Madrid devrait normalement suivre rapidement.