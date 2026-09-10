Le Real Madrid et Arda Güler ont trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat jusqu’à la mi-2032, rapporte The Athletic. Le Turc de 21 ans voit ainsi sa forte progression dans la capitale espagnole récompensée.

Güler a rejoint le club à l’été 2023 en provenance de Fenerbahçe pour un peu moins de trente millions d’euros. Lors de ses débuts, il n’a pas beaucoup joué, mais sous Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, son rôle a pris de l’ampleur, et l’entraîneur actuel, José Mourinho, fait lui aussi systématiquement appel au créatif.

Cette saison, Güler a déjà été titularisé lors de trois des quatre matches et il est considéré comme le cerveau créatif du milieu de terrain. Il a délivré une passe décisive importante lors de la victoire 2-1 sur la pelouse d’Espanyol et, dans le seul match où il n’était pas titulaire, à domicile contre le mal classé Málaga, il a inscrit le but du 4-0 final dans les quatre minutes suivant son entrée en jeu.

Mercredi, avant Real Madrid - Inter, Güler a reçu le prix de Breakthrough Player de la précédente saison de Ligue des champions. Le gaucher a été titulaire lors de treize des quatorze matches de C1 la saison passée, avec un bilan de deux buts et quatre passes décisives.

Güler, qui était par ailleurs suspendu pour la rencontre face à l’Inter, a jusqu’à présent disputé 119 matches pour la Maison Blanche et y a compilé 19 buts et 26 passes décisives. L’international turc aux 33 sélections a en outre été la grande attraction de la Turquie lors de la Coupe du monde cet été, même si la sélection a déçu et a été éliminée dès après deux défaites.

« Les dirigeants du Real Madrid avaient déjà expliqué cet été pourquoi le club n’avait pas davantage investi au milieu de terrain », écrit The Athletic. « Ils considéraient des joueurs comme Jude Bellingham et Güler comme des pierres angulaires importantes pour l’avenir. »

« Ce nouveau contrat constitue en ce sens une récompense pour les progrès réalisés par Güler et pour l’importance qu’il a acquise au sein du club. » L’annonce officielle du Real Madrid devrait normalement suivre rapidement.