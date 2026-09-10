L’été dernier, la Roma comme l’AC Milan avaient longtemps caressé le rêve de recruter, même sous la forme d’un prêt d’un an, le jeune talent brésilien Endrick. Le Real Madrid s’était d’abord montré ouvert à cette possibilité avant de se raviser, car Josè Mourinho avait demandé à le conserver dans l’effectif. À présent, les choses évoluent rapidement, au point que The Athletic évoque une évaluation en cours sur la possibilité d’ouvrir la porte à un prêt dès janvier, compte tenu du peu d’opportunités de se tailler un rôle actif. Dans ce cas, l’AC Milan serait prêt à formuler une nouvelle proposition.