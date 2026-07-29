Le Real Madrid a entamé des négociations avec Manchester City pour un transfert de Rodri (30 ans), rapporte Marca. Un accord personnel avait déjà été trouvé auparavant avec le milieu de terrain.

Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu’à l’été prochain. La période actuelle du mercato représente donc l’une des dernières possibilités pour le club anglais de récupérer une indemnité de transfert pour lui. Selon différents médias internationaux, le champion du monde espagnol doit rapporter 70 millions d’euros.

À moins que le milieu de terrain de 30 ans ne décide finalement de prolonger encore son contrat. Selon The Athletic, Manchester City était en discussion avec lui à ce sujet, mais un accord ne semble pas devoir être trouvé. Rodri a jeté son dévolu sur le Real Madrid.

Après qu’un accord personnel a déjà été trouvé avec Rodri à un stade antérieur, le Real Madrid a désormais également approché son employeur, Manchester City. Entre-temps, un problème est toutefois apparu : il n’y a plus de place dans l’effectif de la Maison Blanche.

Selon les médias espagnols, dont la radio Cadena COPE, le maximum de 25 joueurs dans l’effectif a déjà été atteint. Il faudra donc faire de la place pour les nouvelles recrues, mais dans l’effectif actuel, personne ne souhaite partir pour le moment.

Raúl Asencio, Franco Mastantuono et Gonzalo García seraient candidats à un départ, mais pour l’instant, aucun transfert ne se concrétise. Le dernier cité n’a pour l’instant toujours pas trouvé d’accord avec Fulham, Mastantuono veut uniquement aller à River Plate et Asencio veut tenter sa chance sous les ordres de José Mourinho.

Le Real Madrid devra donc d’abord laisser partir un ou plusieurs joueurs afin de faire de la place à Rodri. Le milieu de terrain se remet en outre encore d’une opération du dos et manquera donc le début de saison de Manchester City, mais cela n’empêche pas la Maison Blanche de vouloir boucler le transfert.