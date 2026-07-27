Le Marocain Abdellah Ouazane, âgé de seulement 17 ans, brille de manière remarquable lors de la préparation de la nouvelle saison avec l'Ajax Amsterdam, et l'entraîneur le considère comme un joueur incontournable de l'équipe première pour le reste de la saison.

Lors du dernier match de l'équipe néerlandaise, le milieu de terrain marocain a inscrit le but de la victoire (2-1) et a reçu les éloges de son entraîneur, Michel, qui a déclaré : « Sa prestation a été excellente. Il doit continuer à progresser, mais j'ai vu que c'est un joueur capable de nous aider. »

Le milieu offensif poursuit sa progression de façon notable. L'an dernier, il était proche de rejoindre le Real Madrid, mais le club a finalement fait marche arrière, et le joueur a prolongé son contrat jusqu'en 2028.

Le joueur a déclaré : « Revenir à l'Ajax était le meilleur choix pour moi. J'en suis extrêmement heureux. »

Abdellah Ouazane est le capitaine des sélections marocaines de jeunes, et il a disputé son premier match avec l'équipe première de l'Ajax la saison dernière en Coupe des Pays-Bas. Durant la préparation de la nouvelle saison, il figurait parmi les joueurs de l'équipe réserve les plus utilisés sous la direction de l'entraîneur Michel (227 minutes), et il livre des prestations solides, au point que, lors du match de qualification pour la Ligue Conférence face au club de Voïvodine, il est entré en jeu à la 72e minute et a marqué un but qui a scellé la victoire (1-4).

Ouazane aura 18 ans le 15 janvier prochain, et le directeur sportif Jordi Cruyff prévoit de signer un nouveau contrat avec lui ce même jour, selon le journal « De Telegraaf ».

Lors du dernier match face à Burnley, il a évolué au milieu de terrain aux côtés de Jenero Johnson (19 ans) et de Mokio (18 ans), portant le numéro 10, et à la 67e minute, il a profité d'une attaque de Konadu pour inscrire un but.

Le joueur marocain a déclaré après le match : « Tout le monde dit que je suis talentueux, mais maintenant je veux le prouver et devenir un vrai joueur dans ce sport. »

Le Real Madrid appartient désormais au passé pour Ouazane, qui se concentre entièrement sur son avenir avec l'Ajax.

Il a déclaré : « Je suis jeune, patient, et je dois travailler dur. Gauche, gauche, droite, 10, 8, 6. Peu importe le poste. »

Il a ajouté : « Je veux me concentrer sur le fait de jouer des matches et de faire preuve de patience... Je n'ai que 17 ans, et j'ai mes propres objectifs et ambitions. »