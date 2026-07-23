« Le Real Madrid négocie avec un champion du monde espagnol estimé à 100 millions d'euros »

Selon L'Équipe, le Real Madrid s'intéresse de près à Rodri. Des pourparlers auraient déjà eu lieu avec l'entourage du milieu de terrain de Manchester City, lequel se montrerait réceptif à l'idée d'un transfert prestigieux vers la Maison blanche.

Selon Sky Deutschland, la rencontre secrète entre les deux parties aurait eu lieu dans un restaurant de Madrid. Les Madrilènes suivent d’ailleurs Rodri, sous contrat en Angleterre jusqu’en milieu de saison 2027, depuis un certain temps déjà.

Selon L'Équipe, Manchester City ne compte pas laisser partir Rodri sans contrepartie, malgré un contrat qui expire l'année prochaine. Le club dirigé par Enzo Maresca aurait fixé le prix de départ à 100 millions d'euros.

Les Merengues estiment toutefois pouvoir faire baisser ce prix lors des négociations. De son côté, Manchester City souhaite prolonger le contrat du milieu de terrain et lui propose une nouvelle offre jusqu’en 2030. Le joueur n’a pas encore réagi à cette proposition.

Rodri a déjà évolué en Espagne sous les couleurs de Villarreal puis de l’Atlético Madrid. Depuis son arrivée à Manchester City en 2019, le milieu défensif a contribué aux conquêtes de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup la saison passée.

Très courtisé par le Real Madrid, Rodri tenait dimanche la Coupe du monde entre ses mains après la victoire de l’Espagne 1-0 face à l’Argentine en finale.