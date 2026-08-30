Le Real Madrid a décroché dimanche, avec une facilité enfantine, sa deuxième victoire de la saison. La Maison Blanche menait déjà 3-0 au Santiago-Bernabéu face à Málaga après une demi-heure grâce à des buts de Jude Bellingham, Kylian Mbappé et un but contre son camp d’Alfonso Herrero. Arda Güler a mis la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel : 4-0.

Le Real, où l’entraîneur José Mourinho avait préféré Trent Alexander-Arnold à Denzel Dumfries au poste d’arrière droit, a ouvert le score en moins de vingt minutes. Bellingham a récupéré le ballon, dribblé un bon nombre de joueurs de Málaga et conclu d’un tir à ras de terre entre les jambes du gardien Herrero : 1-0.

Une petite dix minutes plus tard, le Real Madrid a aussi porté le score à 2-0, lui qui n’a fait qu’une bouchée du promu Málaga. Bellingham a récupéré un ballon repoussé à hauteur parfaite de tête et a marqué de la tête avec l’aide du malheureux Herrero.

Le Real a continué à pousser et a aussi fait le break à 3-0 après une belle action. Eduardo Camavinga a servi Mbappé d’une passe tendue, lequel a trouvé de l’espace sur la droite auprès d’Alexander-Arnold. L’Anglais a parfaitement remis sur Mbappé, qui a repris d’une superbe volée : 3-0.

Après la pause, le Real a levé le pied et il ne s’est plus passé grand-chose devant les deux buts. Bellingham, très solide aussi bien offensivement que défensivement, s’est offert l’un des rares temps forts en fracassant le poteau d’une lourde frappe depuis un angle impossible.

Dans le reste de la rencontre, Málaga a cru un instant obtenir un penalty, mais la main d’Antonio Rüdiger n’en était finalement pas une. Dans le temps additionnel, le score est tout de même passé à 4-0. Vinícius Júnior a centré pour Arda, qui a simplement poussé le ballon au fond.



