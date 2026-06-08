Selon Marca ce lundi, le Real Madrid placerait un international néerlandais en tête de sa short-list pour le prochain mercato estival. Le quotidien espagnol le présente comme un « candidat de choix » aux yeux du nouvel entraîneur José Mourinho.

Le club madrilène a déjà recruté Denzel Dumfries (Inter) et Ibrahim Konaté (Liverpool), et il s’intéresse désormais sérieusement à Micky van de Ven, qui a contribué à maintenir Tottenham Hotspur en Premier League lors de la dernière journée, ainsi qu’à Josko Gvardiol (Manchester City) pour renforcer sa charnière centrale.

Âgé de 25 ans, Van de Ven est encore sous contrat avec les Spurs pour trois saisons et serait estimé à au moins 50 millions d’euros par Transfermarkt. Le Real devra donc mettre sur la table une somme considérable pour ce défenseur central polyvalent capable d’évoluer aussi comme arrière gauche.

Tottenham pourrait toutefois être disposé à négocier, car un autre Néerlandais, Jan Paul van Hecke, est en passe de rejoindre le club londonien. Deux offres d’au moins 50 millions d’euros ont déjà été transmises à Brighton & Hove Albion, et le joueur souhaite lui-même s’engager avec les Spurs.

Le club madrilène suit aussi Riccardo Calafiori (Arsenal) et Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) pour renforcer le côté gauche de sa défense.

Sous contrat avec les Spurs depuis 2023, l’international néerlandais, actuellement en stage avec la sélection en vue du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Japon, avait été recruté 40 millions d’euros par le club vainqueur de la Ligue Europa 2025.

Originaire de Hollande-Septentrionale, il semble assuré d’une place de titulaire chez les Oranje sous les ordres de Ronald Koeman, qui dispose également de Jorrel Hato et Nathan Aké pour le couloir gauche.