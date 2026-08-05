Le club espagnol du Real Madrid a intensifié ses efforts pour conserver sa star brésilienne Vinícius Junior dans l'enceinte de Santiago-Bernabéu, après avoir présenté à ses représentants une offre revalorisée pour prolonger son contrat, une démarche destinée à couper l'herbe sous le pied du club anglais d'Arsenal, qui suit de près la situation du joueur.

Selon un rapport publié aujourd'hui par la British Broadcasting Corporation « BBC », les négociations entre le Real Madrid et Vinícius, qui ont duré près de 18 mois, ont abouti à une impasse ces derniers temps, avant que le club merengue ne décide de sortir de ce blocage en formulant une nouvelle offre. On estime que l'ailier de 26 ans juge les nouvelles conditions financières « satisfaisantes », ce qui redonne espoir à la direction de Florentino Pérez de régler le dossier.

Vinícius est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, qui court jusqu'en 2027, ce qui a ouvert la porte à l'intérêt d'Arsenal, qui en a fait une « priorité » pour renforcer le poste d'ailier gauche, selon la même source. La BBC a affirmé que le club londonien est prêt à « accélérer la cadence de son intérêt » immédiatement si le joueur brésilien venait à refuser l'offre madrilène.

La direction du Real Madrid attend désormais la décision finale de Vinícius, dans un climat de grands espoirs du staff technique, en tête duquel l'entraîneur de retour José Mourinho, de voir le joueur choisir de rester au « club de ses rêves », comme il l'avait décrit par le passé. Vinícius était revenu aux entraînements de l'équipe lundi dernier, après la fin de sa participation avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde, où il a passé les examens médicaux et pris part à sa première séance en préparation de la nouvelle saison.

Le volet financier constitue le principal point de désaccord, puisque Vinícius, qui a disputé 375 matches sous le maillot du Real Madrid et inscrit 128 buts, cherche à obtenir une « importante reconnaissance financière » reflétant son statut de star de l'équipe première. En revanche, le Real Madrid tient traditionnellement à préserver une grille salariale équilibrée sous la direction du président Pérez, ce qui a compliqué les négociations tout au long de la période écoulée.

Vinícius avait prolongé son contrat avec le Real Madrid il y a trois ans, et il a exprimé à plus d'une reprise son souhait de rester « pendant de nombreuses années » au sein du club qu'il avait rejoint en provenance de Flamengo. Mais la balle est désormais dans son camp : soit il signe le contrat revalorisé et continue d'écrire l'histoire à Madrid, soit il ouvre la porte à une nouvelle aventure en Premier League sous le maillot d'Arsenal.