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Le Real Madrid a envoyé une délégation ciblée à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026, avec Kylian Mbappe au centre de sa représentation. Si l’attaquant français a fait le déplacement en Angleterre, deux autres poids lourds, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ont choisi de rester dans la capitale espagnole.

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Mbappe en tête de la délégation à Londres

Mbappe a officiellement atterri à Londres, où il espère décrocher le premier Ballon d’Or de son illustre carrière. L’attaquant français, promis depuis longtemps à la plus prestigieuse récompense individuelle du football, a été photographié à son arrivée aux côtés de sa famille et de quelques représentants du Real Madrid.

Le joueur de 25 ans se présente à la cérémonie après une prestation sensationnelle et décisive contre Barcelone. Il a brillé lors de ce grand rendez-vous en inscrivant les deux buts d’une victoire 2-1 dans le Clásico au Camp Nou, seulement 24 heures avant son vol. Malgré les difficultés collectives du Real Madrid dans la course au titre la saison dernière, les statistiques individuelles de Mbappe sont restées de classe mondiale : 42 buts en 44 matches lors de la saison 2025-2026. Il a également brillé lors de la Coupe du monde 2026, dont il a terminé meilleur buteur avec 10 réalisations.





Vinicius et Bellingham restent en Espagne

À la surprise générale, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont tous deux choisi de ne pas prendre le vol officiel pour Londres. Les deux joueurs ont joué un rôle déterminant dans les succès du Real Madrid au cours des dix-huit derniers mois et figuraient parmi les principaux candidats à la récompense suprême. Leur décision de rester en Espagne a suscité l’étonnement dans le monde du football, d’autant que le club est généralement largement représenté lors de ces événements prestigieux. Les projecteurs se tourneront donc vers un groupe plus restreint de joueurs ayant fait le déplacement au Palladium Theatre.

La délégation officielle du Real Madrid est menée par Emilio Butragueño, ancien attaquant légendaire et actuel directeur des relations institutionnelles. Selon Diario AS, le groupe comprend Marc Cucurella, nommé pour le prix masculin, et le jeune talent Yan Diomande, finaliste du trophée Kopa.

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Derniers préparatifs avant la cérémonie

La délégation madrilène est arrivée à Londres lundi matin à bord d’un vol privé, comme l’a confirmé El Chiringuito TV. À leur arrivée, les joueurs et les membres du personnel devaient s’installer au Marriott Grosvenor Hotel pour se reposer avant les festivités du soir. Le Palladium Theatre accueillera l’élite du football mondial pour la 70e édition de la cérémonie, et Mbappe devrait être l’une des personnalités les plus sollicitées sur le tapis rouge tout au long de la soirée.

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Si Mbappe est la tête d’affiche du Real Madrid, la course à la récompense suprême reste extrêmement serrée. Le Français devrait notamment faire face à la concurrence du prodige adolescent de Barcelone Lamine Yamal et du capitaine de l’Angleterre Harry Kane.