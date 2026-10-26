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Mohamed Saeed
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Le Real Madrid met Kylian Mbappe à l’honneur ! La superstar française se rend à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or, tandis que Vinicius Junior et Jude Bellingham n’y assistent pas

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Le Real Madrid a envoyé une délégation ciblée à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026, avec Kylian Mbappe au centre de sa représentation. Si l’attaquant français a fait le déplacement en Angleterre, deux autres poids lourds, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ont choisi de rester dans la capitale espagnole.

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Mbappe en tête de la délégation à Londres

Mbappe a officiellement atterri à Londres, où il espère décrocher le premier Ballon d’Or de son illustre carrière. L’attaquant français, promis depuis longtemps à la plus prestigieuse récompense individuelle du football, a été photographié à son arrivée aux côtés de sa famille et de quelques représentants du Real Madrid.

Le joueur de 25 ans se présente à la cérémonie après une prestation sensationnelle et décisive contre Barcelone. Il a brillé lors de ce grand rendez-vous en inscrivant les deux buts d’une victoire 2-1 dans le Clásico au Camp Nou, seulement 24 heures avant son vol. Malgré les difficultés collectives du Real Madrid dans la course au titre la saison dernière, les statistiques individuelles de Mbappe sont restées de classe mondiale : 42 buts en 44 matches lors de la saison 2025-2026. Il a également brillé lors de la Coupe du monde 2026, dont il a terminé meilleur buteur avec 10 réalisations.


Vinicius et Bellingham restent en Espagne

À la surprise générale, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont tous deux choisi de ne pas prendre le vol officiel pour Londres. Les deux joueurs ont joué un rôle déterminant dans les succès du Real Madrid au cours des dix-huit derniers mois et figuraient parmi les principaux candidats à la récompense suprême. Leur décision de rester en Espagne a suscité l’étonnement dans le monde du football, d’autant que le club est généralement largement représenté lors de ces événements prestigieux. Les projecteurs se tourneront donc vers un groupe plus restreint de joueurs ayant fait le déplacement au Palladium Theatre.

La délégation officielle du Real Madrid est menée par Emilio Butragueño, ancien attaquant légendaire et actuel directeur des relations institutionnelles. Selon Diario AS, le groupe comprend Marc Cucurella, nommé pour le prix masculin, et le jeune talent Yan Diomande, finaliste du trophée Kopa.

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Derniers préparatifs avant la cérémonie

La délégation madrilène est arrivée à Londres lundi matin à bord d’un vol privé, comme l’a confirmé El Chiringuito TV. À leur arrivée, les joueurs et les membres du personnel devaient s’installer au Marriott Grosvenor Hotel pour se reposer avant les festivités du soir. Le Palladium Theatre accueillera l’élite du football mondial pour la 70e édition de la cérémonie, et Mbappe devrait être l’une des personnalités les plus sollicitées sur le tapis rouge tout au long de la soirée.

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01 nov. 2026

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Si Mbappe est la tête d’affiche du Real Madrid, la course à la récompense suprême reste extrêmement serrée. Le Français devrait notamment faire face à la concurrence du prodige adolescent de Barcelone Lamine Yamal et du capitaine de l’Angleterre Harry Kane.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »