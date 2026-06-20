Dans un communiqué officiel publié samedi soir, le Real Madrid a formellement démenti les informations parues dans la presse le liant à une tentative de recrutement de Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich. Le club merengue affirme n’avoir eu « aucun contact direct ou indirect » avec le joueur, ses représentants ou son entourage.

Dans ce communiqué publié sur son site officiel, le club merengue réaffirme « l’excellente relation institutionnelle » qui le lie au Bayern Munich, construite sur une longue histoire de respect mutuel, de coopération et d’admiration, tout en regrettant la propagation de spéculations infondées.

Le communiqué rappelle fermement que tout intérêt futur pour un joueur de l’une ou l’autre écurie devra d’abord être discuté directement entre les deux clubs, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé leurs relations.

Ce démenti intervient après une semaine de spéculations intenses ayant placé le nom d’Olisse en tête de l’actualité des transferts du Real Madrid, plusieurs médias européens l’ayant présenté comme la principale cible des Merengues pour l’été prochain, avec des montants évoqués oscillant entre 150 et 220 millions d’euros.

De son côté, le Bayern Munich a réaffirmé sa position ferme : l’ailier n’est pas à vendre et le club n’envisage pas de négocier son départ, quelles que soient les circonstances.

Sous contrat jusqu’en 2029, Olisé a récemment été sacré meilleur joueur de Bundesliga après 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs, et le club bavarois entend bien finaliser prochainement la prolongation de son bail.

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a été on ne peut plus clair ces dernières semaines : « Si Florentino Pérez veut nous faire une offre pour Ousmane Dembélé, ce qu’il n’a pas fait à ce jour, qu’il s’épargne la peine. C’est un joueur du Bayern, il a un contrat à long terme et nous ne sommes pas un club qui vend ses joueurs. » « Si Florentino Pérez envisage de nous faire une offre pour Oulissi, ce qui n’est pas encore le cas, qu’il s’épargne cette peine. C’est un joueur du Bayern Munich, il a un contrat à long terme, et nous ne sommes pas un club qui vend ses joueurs. »

Pendant ce temps, l’attaquant de 24 ans poursuit sa Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, une compétition qui a encore fait grimper sa cote et attiré l’attention des grands clubs européens.

Voici le communiqué complet du Real Madrid : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Oliisi, le Real Madrid tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur susmentionné, ses représentants ou toute autre personne de son entourage. »

Le communiqué ajoute : « Le Real Madrid tient également à souligner les excellentes relations institutionnelles qui le lient au Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de coopération et d’admiration, et regrette la propagation de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. »

Le communiqué se conclut par cette affirmation : «Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, et estiment qu’un éventuel intérêt pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être discuté entre les deux entités, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours régit leurs relations. »