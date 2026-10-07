Le Real Madrid, Liverpool, Arsenal et Chelsea visent un joueur à 70 millions d’euros

La saison n’en est encore qu’à ses débuts, mais cela n’empêche pas les clubs de déjà préparer des plans concrets pour le prochain mercato estival. Selon Florian Plettenberg, Jarell Quansah de Bayer Leverkusen pourrait alors bien réaliser un transfert au sommet.

Âgé de 23 ans, Quansah est un titulaire indiscutable à Leverkusen, qui l’a recruté à l’été 2025 pour environ 35 millions d’euros en provenance de Liverpool. Le défenseur central s’en sort très bien à Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’à la mi-2030.

Quatre clubs visent désormais la signature du droitier : le Real Madrid, Liverpool, Chelsea et Arsenal. Son ancien club, Liverpool, peut racheter Quansah jusqu’au 15 juin 2027 pour 70 millions d’euros. Le Real Madrid le supervise en outre régulièrement, affirme Plettenberg.

International à neuf reprises, Quansah, qui a également participé à la Coupe du monde l’été dernier, a éclaté très jeune à Liverpool, qui l’avait prêté à Bristol Rovers pour la première moitié de l’année 2023. Quansah est ensuite revenu et a finalement disputé 58 matches avec l’équipe première des Reds.

Quansah a indiqué cet été que son départ de Liverpool avait été difficile pour lui, mais aussi nécessaire. « J’ai le sentiment de m’améliorer à chaque match que je joue. Je suis encore jeune, donc tant que je reste concentré et que je continue à travailler dur, je sais que je vais bien m’en sortir. »

À l’issue de cette saison, le contrat de prêt de Ronald Araújo à Liverpool arrive à expiration et il est tout à fait envisageable que Joe Gomez et le capitaine Virgil van Dijk quittent eux aussi Anfield, leurs contrats courant jusqu’à la mi-2027. Liverpool se retrouverait alors avec Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni en défense centrale.

Dès lors, Liverpool semble devoir être contraint de prendre une décision l’été prochain au sujet de l’option de rachat si une autre partie concrètement intéressée se manifeste auprès de Leverkusen. Le montant que les Allemands réclameraient à un autre club est inconnu, mais il est probable qu’il ne soit pas inférieur à l’indemnité de 70 millions prévue pour Liverpool.



