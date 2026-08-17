Le Real Madrid l'a fait : une statistique sauve le Barça du cauchemar Julian Alvarez

Alors que le poste d'avant-centre de métier apparaît comme un casse-tête qui préoccupe les supporters du Barça, une statistique surprenante est venue offrir une bouffée d'oxygène aux Blaugranas, confirmant que la gloire européenne n'est plus l'apanage des « 9 » traditionnels.

Le club catalan vit une course contre la montre à une semaine seulement du coup d'envoi officiel de la saison face à Elche au stade Martínez Valero, au milieu d'un vide offensif sans précédent après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, et le retour de Marcus Rashford à Manchester à l'issue de son prêt.

Deux recrues à l'horizon et un rêve nommé Álvarez

Sur le plan des renforts, le Barça met la dernière touche à deux transferts de gros calibre qui seront présentés mercredi lors du Trophée Joan Gamper devant le public du Camp Nou (20h00).

Il s'agit du retour de Rodri Hernández dans son ancienne maison en provenance de Manchester City, dans un transfert évalué à 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, avec un contrat de quatre ans, et du latéral portugais João Cancelo, qui arrivera lundi à Barcelone après avoir résilié son contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Le duo devrait être disponible pour le match du Gamper, même si la participation de Cancelo reste peu probable.

Mais le plus grand défi qui préoccupe l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco demeure celui de l'attaquant. Le duo place l'Argentin Julián Álvarez, surnommé « l'Araignée », comme cible première et ultime pour mener l'attaque de l'équipe, alors qu'il ne reste que 15 jours avant la fermeture du mercato.

La statistique d'Alemany : Paris et Madrid l'ont fait

Au cœur de cette inquiétude, l'analyste Bruno Alemany a présenté, dans l'émission « El Sanedrín » sur « Carrusel Deportivo », une statistique porteuse d'optimisme dans l'enceinte du Camp Nou.

Alemany a déclaré : « Oui, le Barça est tenu de recruter un attaquant, mais il convient de nous rappeler que les trois derniers champions de la Ligue des champions ont été sacrés sans avant-centre de métier. »

Il a ajouté pour préciser : « Je reconnais qu'ils ont besoin d'un numéro 9, mais le Paris Saint-Germain a remporté les deux dernières éditions avec Dembélé en faux attaquant, et le Real Madrid lui-même a gagné le titre après le départ de Benzema, avec Joselu sur le banc, mais avec Bellingham comme milieu de terrain jouant le rôle de faux attaquant. »

Flick cherche-t-il la solution dans la réserve ?

Et tandis que Deco attend le dénouement du dossier Álvarez, le jeune attaquant Hamza, vedette de l'équipe réserve, continue de frapper fort à la porte de Flick, après avoir inscrit trois buts durant la préparation, un doublé dans les filets de Birmingham et un but lors de la large victoire 5-2 contre Bâle en fin de semaine dernière.