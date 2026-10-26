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Jose Mourinho a appelé ses joueurs du Real Madrid à garder les pieds sur terre après leur victoire spectaculaire 2-1 face au FC Barcelone. L’entraîneur portugais insiste sur le fait que l’objectif ultime reste de remporter le titre en Liga, malgré l’exploit de Kylian Mbappe en fin de match, qui a assuré une victoire majeure au Camp Nou.

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Mbappe brille lors de la victoire dans le Clasico

Madrid a décroché une précieuse victoire 2-1 face à Barcelone lors du Clasico de dimanche au Camp Nou. Mbappe a été le héros du match, inscrivant deux buts pour ramener l’écart avec la tête de la Liga à seulement trois points.

L’attaquant français a ouvert le score à la 41e minute avec une bonne dose de réussite. Le défenseur barcelonais Gerard Martin a tenté de dégager le ballon, mais celui-ci a rebondi directement sur Mbappe avant de finir au fond des filets. Raphinha a ensuite égalisé pour les locaux, annonçant une fin de match tendue. Mbappe a toutefois offert la victoire à Madrid à la 87e minute, en concluant une superbe contre-attaque après avoir reçu une passe précise d’Eduardo Camavinga, entré en jeu.

Mourinho veut garder le cap sur le titre

Le Real Madrid compte désormais cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Malgré cette série impressionnante, Mourinho entend garder son groupe pleinement concentré sur l’objectif principal. L’entraîneur portugais a clairement indiqué qu’une victoire contre son plus grand rival ne constituait pas une fin en soi. Il veut que ses joueurs restent concentrés jusqu’au terme du championnat.

« C’est une grande victoire, mais quand nous reprendrons le travail, je ne laisserai personne avoir la tête dans les nuages », a déclaré Mourinho, cité par ESPN. « Si nous gagnons aujourd’hui et perdons à El Sardinero [sur le terrain du Racing Santander le week-end prochain], le Real Madrid ne joue pas pour gagner au Camp Nou, mais pour remporter le championnat. Nous devons continuer sur notre lancée. »

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Un spectacle pour le monde du football

Cette nouvelle édition de la célèbre affiche a été à la hauteur des grandes attentes d’avant-match. Les deux équipes ont affiché de franches intentions offensives, offrant une rencontre palpitante aux supporters du monde entier. Mourinho n’a pas tardé à saluer la qualité générale du match, ainsi que la prestation de ses joueurs sous une pression intense.

« Je pense que c’était un grand match, a souligné Mourinho. Un match de haut niveau, que tous ceux qui aiment le football se sont arrêtés pour regarder, et ils n’ont pas été déçus… De notre côté, les garçons ont livré un match extraordinaire, bien organisés, concentrés et avec beaucoup de courage. Pour moi, c’est une grande victoire pour les garçons, face à un grand adversaire. Ils la méritent. »

Place au Racing Santander

Madrid doit désormais rapidement reporter son attention sur le championnat. L’équipe se rendra à El Sardinero ce week-end pour affronter le Racing Santander. Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place du classement de la Liga avec 24 points en dix matches, à trois points du leader, Barcelone, et à un point de l’Atletico Madrid, deuxième.