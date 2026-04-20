Le Real Madrid garde son sang-froid lors de la séance de tirs au but et remporte l'UEFA Youth League

En 2026, le Real Madrid s’adjuge l’UEFA Youth League. Les jeunes talents merengues ont dominé la finale face au Club Bruges, disputée à Lausanne (Suisse). Les Madrilènes ont dû attendre la séance de tirs au but pour décrocher le prestigieux trophée.

Les Madrilènes ont dominé la première période et ouvert le score juste avant la mi-temps : Jacobo Ortega a lobé subtilement le gardien du Club NXT, Argus Vanden Driessche. Peu après, la défense belge a repoussé in extremis une nouvelle tentative d’Ortega, évitant un deuxième but.

Les Belges pouvaient s’estimer heureux de ne concéder qu’un but à la mi-temps. Après le repos, le finaliste belge a nettement amélioré son jeu et Tobias Lund Jensen a égalisé d’une frappe précise (1-1). Ce but a redonné confiance au Club Bruges, contraignant le Real à rester vigilant pour éviter un second coup dur.

Malgré une fin de match haletante, aucun but n’est marqué dans le temps réglementaire. La décision se joue donc aux tirs au but.

Naïm Amengai et Tian Nai Koren ont manqué leur tentative pour les Belges, tandis que les Madrilènes ont été impeccables depuis le point de penalty. Diego Aguado a finalement transformé le 2-4, offrant au club merengue son deuxième sacre dans la compétition.