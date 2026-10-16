Le Real Madrid est furieux contre Javier Tebas, le président de LaLiga. En cause : une comparaison faite par Tebas plus tôt ce vendredi entre Real Madrid TV et Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tebas et le Real Madrid se sont déjà opposés à de nombreuses reprises par le passé. Cette fois, leur conflit porte surtout sur Real Madrid TV, la chaîne du club madrilène. Celle-ci diffuse notamment, de façon régulière, des compilations d’erreurs commises par l’arbitre désigné pour le prochain match.

« La direction du Real Madrid dirige un orchestre de porte-voix, dont Real Madrid TV donne le ton », a déclaré Tebas sur X. « Leur partition est toujours la même : ils sélectionnent les moments qui les arrangent, les répètent, alimentent les soupçons et pointent du doigt des ennemis. »

« Cette méthode rappelle les tactiques de propagande utilisées par Goebbels, le ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, création d’une image de l’ennemi et subordination des faits au récit. Le scénario exige que le Real Madrid soit toujours la victime. »

Tebas a toutefois précisé que sa comparaison portait sur les techniques de propagande, et non sur l’idéologie. Le Real Madrid n’en est pas moins furieux, comme le montre un communiqué officiel du club.

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« Le Real Madrid juge totalement inacceptable et extrêmement grave qu’une personne occupant deux postes à haute responsabilité dans le football espagnol utilise des comparaisons avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club. »

« Le comportement répété de Tebas témoigne d’un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles. Ses attaques incessantes contre le Real Madrid constituent un véritable fléau pour le football espagnol », écrit le Real Madrid.

Le club de la capitale espagnole exige donc la « démission immédiate » de Tebas, qui est également vice-président de la Fédération espagnole de football.