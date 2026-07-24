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Muhammad Sharaf Eldeen

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Le Real Madrid formule une offre officielle pour une star de Bundesliga et essuie un premier refus

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José Mourinho contre la montre pour renforcer son attaque

Un rapport de presse a révélé de nouveaux développements dans la course à la signature de l'Ivoirien Ousmane Diomandé, la star du club allemand de Leipzig, au cours de l'actuelle fenêtre des transferts estivale, sur fond de lutte entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour s'attacher ses services.

Le journaliste italien spécialiste du marché des transferts, Fabrizio Romano, a indiqué ce vendredi que le Real Madrid a présenté cette semaine une offre officielle à Leipzig, d'une valeur de 100 millions d'euros.

Le club merengue a proposé 90 millions d'euros comme montant fixe, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de primes et de variables.

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Romano a ajouté que la direction de Leipzig a refusé l'offre, tenant à obtenir plus de 100 millions d'euros pour accepter de vendre l'ailier ivoirien de 19 ans, précisant que les négociations entre les deux clubs se poursuivent toujours dans le but de parvenir à un accord.

Il a souligné que le Paris Saint-Germain reste fortement présent dans la course à la signature du joueur, puisqu'il mène des négociations avec Leipzig depuis plusieurs semaines, mais que les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord définitif concernant l'affaire.

Leipzig avait également refusé, plus tôt, de céder Diomandé à Liverpool contre 100 millions d'euros, tandis que le journal allemand « Bild » a rapporté hier jeudi que l'Ivoirien avait déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, sur un contrat courant jusqu'en 2031, mais que le PSG n'a pas encore présenté d'offre officielle à son club.


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