« Le Real Madrid fonctionne mieux sans lui » : une ancienne star du Barça fait une déclaration sidérante sur Vinicius Junior après le Clasico

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L’ancien milieu de terrain de Barcelone Gerard Lopez estime que le Real Madrid est nettement plus fort lorsque l’ailier suspendu Vinicius Junior ne figure pas dans son onze de départ. Le consultant a avancé cette affirmation audacieuse après avoir vu l’équipe remporter une victoire cruciale dans le Clasico face à son grand rival au Camp Nou.

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Madrid s'impose sur la pelouse de son rival

Madrid a décroché une précieuse victoire 2-1 face au Barça lors du dernier Clasico. La rencontre, très disputée, s'est tenue au Camp Nou, où les visiteurs ont finalement pris les trois points face à leur plus grand rival, devant un public local déçu. Madrid a obtenu ce résultat malgré l'absence de son attaquant vedette Vinicius. L'ailier brésilien a dû manquer ce rendez-vous très attendu en raison d'une suspension toujours en vigueur dans les compétitions nationales.

Mais Lopez, ancien milieu de terrain du Barça, a livré une analyse surprenante du résultat. Selon lui, l'absence de l'attaquant vedette a en réalité entièrement profité au Real Madrid ce soir-là.

Lopez affirme que l'équipe est meilleure sans son ailier

Sur Movistar Plus Deportes, Lopez a livré une analyse controversée du dispositif tactique actuel de Madrid. Il est convaincu que l'équipe est bien plus équilibrée lorsque Vinicius ne joue pas. L'ancien joueur formé au Barça n'a pas mâché ses mots dans son analyse tactique.

« Le Real Madrid est meilleur depuis l'absence de Vinicius, a déclaré Lopez sans détour dans son analyse d'après-match. C'est comme ça. L'équipe est beaucoup plus équilibrée. Sans Vinicius, cette équipe court davantage et court mieux. »

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Diomande brille dans une victoire capitale

Lopez a également couvert d'éloges Yan Diomande, recruté cet été par Madrid. Il l'a désigné comme le joueur le plus en vue des visiteurs lors de cette victoire arrachée dans le Clasico.

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« Pour moi, c'est le meilleur joueur du match côté Real Madrid », a déclaré Lopez. Diomande a livré une brillante prestation, occupant le poste d'ailier gauche laissé vacant par Vinicius. Titulaire, il a provoqué l'ouverture du score grâce à une accélération sur le flanc gauche, conclue par Kylian Mbappe vers la fin de la première période.

Vinicius reste spectateur

Toujours sous le coup d'une suspension de quatre matches, Vinicius ne jouera pas lors du déplacement du Real Madrid sur le terrain du Racing Santander ce week-end. L'international brésilien sera également indisponible pour le match de Madrid contre Valence le 7 novembre. Il devrait néanmoins jouer lorsque son équipe affrontera l'AEK en Ligue des champions la semaine prochaine.