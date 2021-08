Le Real Madrid favorisé par l'arbitrage ? Quique Setien balance

L'ancien coach du Barça, Quique Setien, accuse le Real Madrid d'avoir été favorisé par l'arbitrage.

Quique Setien a reçu des offres pour revenir à un poste d'entraîneur, mais ne se voit plus coacher dans le futur. L'entraîneur de 62 ans a quitté le banc de Barcelone à la suite de la défaite humiliante 8-2 de son équipe de l'époque par le Bayern Munich, et n'a plus été revu depuis.

"Je ne me vois plus entraîner une équipe", a-t-il déclaré à Jot Down. "J'en ai perdu tout intérêt. "Le football que j'ai connu ces dernières années n'était pas le football que j'aime. Ce que j'aimais, c'était jouer au football. En fait, je ne me suis jamais vraiment vu devenir entraîneur."

De retour à sa situation actuelle, Setien a parlé d'avoir été approché par des équipes en dehors de l'Espagne, mais aucune ne lui plaisait.

Au contraire, il semble affecté par ce qui s'est passé à Barcelone. "Je n'avais jamais été dans un vestiaire comme ça auparavant", a-t-il déclaré.

"C'était autre chose. Cela m'a fait un choc. Il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Vous trouvez un vestiaire qui n'est pas content."

"C'est ce que j'ai trouvé là-bas, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vu en 40 ans de football."

Le fait que son équipe de Barcelone ait perdu le titre de Liga contre le Real Madrid est clairement toujours aussi présent.

"Cette défaite [2-0] contre eux à Santiago Bernabeu... Cela ne me dérange pas de perdre, mais c'était la façon dont nous avions trois face à face et les avons tous gâchés.

"Et nous avons fini par perdre le championnat parce que le Real Madrid a bénéricié de six pénaltys. Et parce que nous traversions une phase terrible qui était le résultat des problèmes que nous avions au sein de l'équipe."