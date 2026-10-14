Malgré la baisse de son niveau et les critiques de plus en plus nombreuses à son encontre ces derniers temps, Vinicius Junior conserve un statut à part au Real Madrid, qui mise sur José Mourinho pour ramener la star brésilienne à son meilleur niveau, dans une mission qui dépasse les limites du terrain pour s'étendre à ce qui se passe dans le vestiaire et en dehors.

Selon un rapport duquotidien "El Mundo", retrouver la meilleure version de Vinicius est devenu une obsession au Real Madrid, tant sur le plan technique que sur le plan administratif, d'autant que le club a prolongé le contrat du joueur pour 25 millions d'euros par an sur six saisons.

Les dirigeants du club croient en l'importance du joueur, non seulement parce qu'il est l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, mais aussi en raison de son rôle dans le maintien de la cohésion au sein du vestiaire, puisqu'il représente un lien entre les différents groupes de joueurs et entretient des relations solides avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Federico Valverde, en plus de ses coéquipiers brésiliens.

La célébration de Mourinho avec Vinicius après le but inscrit face à Villarreal, avant qu'il ne soit annulé, a révélé la volonté de l'entraîneur portugais de soutenir son joueur et de reconstruire sa relation avec le public de Santiago Bernabéu, qui l'a sifflé lors de la plupart des matches de la saison.

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Mourinho a couru vers Vinicius et a célébré avec lui avec enthousiasme, dans une scène qui traduisait sa tentative de soutenir le joueur et de l'aider à retrouver la confiance des supporters.

Toujours selon le quotidien, Mourinho ne s'est pas contenté d'un soutien public : il a eu plusieurs discussions privées avec Vinicius depuis sa prise de fonctions, profitant du fait qu'ils parlent tous les deux portugais, ce qui leur offre davantage d'espace pour communiquer librement et clairement.

L'entraîneur a demandé au joueur d'apporter des changements à sa routine quotidienne, en particulier concernant le repos et la récupération, après avoir constaté qu'il passait parfois de longues heures au centre d'entraînement de Valdebebas, au lieu de rentrer chez lui et de prendre le repos nécessaire.

En coordination avec le staff technique et les préparateurs physiques personnels du joueur, certains détails de son programme quotidien ont été modifiés, Vinicius s'étant engagé à changer ses habitudes.

Inquiétude sportive et économique

La situation actuelle du Real Madrid diffère de la période durant laquelle Xabi Alonso laissait Vinicius sur le banc, car la direction estime désormais que le niveau du joueur a nettement baissé, celui-ci ayant paru lent et dépourvu de la vivacité qui l'a caractérisé pendant des années

Cela place Mourinho devant la mission de récupérer une star qui représente une partie essentielle du projet sportif du club, en plus de sa grande valeur financière.

Selon le quotidien, le plan vise à ramener Vinicius à son niveau habituel et à lui faire retrouver confiance en lui et dans le public du Real Madrid, afin que le "cœur de l'équipe" retrouve son influence sur le terrain et dans le vestiaire.



