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Le Real Madrid a fait de Chema Andres, milieu de 21 ans de Brighton & Hove Albion, sa principale cible sur le marché des transferts. Ses recruteurs suivent le club de Premier League cette saison. Le géant espagnol surveille également le défenseur central Luka Vuskovic, 19 ans, après les débuts prometteurs des deux joueurs sur la côte sud de l’Angleterre.

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Les recrues estivales portent l’essor du club en championnat

Selon TEAMtalk, si Vuskovic a attiré l’attention des dirigeants du Real Madrid depuis son arrivée de Tottenham Hotspur cet été, Andres reste la priorité du club. Le milieu de 21 ans n’a rejoint l’Amex Stadium en provenance du club de Bundesliga Stuttgart qu’avant la saison en cours, après avoir intégré le centre de formation du Real à 13 ans. Les deux nouveaux joueurs de Brighton sont sous contrat avec le club jusqu’en juin 2031.

Une clause complexe nourrit l’espoir d’un retour

Après s’être adapté sans difficulté aux exigences de l’élite anglaise, Andres s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du milieu de terrain de Brighton cette saison. Selon le média, le Real Madrid envisage désormais sérieusement de faire revenir à l’avenir le joueur formé au club au Santiago Bernabéu.

Les sources espagnoles du média estiment que le Real Madrid dispose toujours d’une option de rachat concernant le milieu de 21 ans, prévue dans le cadre d’un montage complexe convenu lors de son précédent passage à Stuttgart. Les dirigeants de Brighton ont toutefois déjà fermement contesté l’existence d’une telle clause dans le contrat actuel d’Andres à l’Amex Stadium.

Les anciens du centre de formation brillent à travers l’Europe

Suivre de près l’évolution des jeunes joueurs formés au club qui se sont épanouis depuis leur départ du Bernabéu est devenu un axe important du recrutement du Real Madrid.

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Outre sa volonté grandissante de faire revenir Andres, la publication indique que les décideurs madrilènes envisagent également une opération pour rapatrier Jacobo Ramon, son ancien coéquipier chez les jeunes.

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Ramon a reçu de nombreux éloges pour ses prestations pleines d’assurance en Serie A avec Côme, où le défenseur évolue aux côtés de Nico Paz, autre joueur passé par le centre de formation du Real Madrid .

Après son passage convaincant dans le football italien, Paz est lui aussi considéré par les responsables du recrutement du Real Madrid comme un candidat sérieux à un éventuel retour dans la capitale espagnole.

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Des prétendants au titre liés par des contrats de longue durée

Pour l’heure, Andres, auteur d’un but et d’une passe décisive en sept matches de championnat, et Vuskovic, qui affiche le même bilan en 10 rencontres, restent tous deux essentiels à l’équipe de Fabian Hurzeler. Avec la meilleure attaque du championnat et seulement sept buts encaissés en 10 matches, Brighton occupe la deuxième place de Premier League , à cinq points d’Arsenal, champion en titre. Les recruteurs madrilènes continueront de suivre de près les deux joueurs au fil de la saison.