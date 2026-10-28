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Les deux géants du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone, ont mis de côté leur intense rivalité nationale pour adresser des messages de solidarité après une collision mortelle entre deux trains à grande vitesse, mercredi matin, dans le centre de l’Espagne. Au moins 10 passagers ont perdu la vie lorsque les deux trains sont entrés en collision près de la ville d’Urda, dans la province de Tolède.

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Les géants espagnols endeuillés par une tragédie ferroviaire

Les deux clubs du Clasico ont rapidement apporté leur soutien aux familles des victimes et aux passagers blessés après la catastrophe survenue tôt dans la matinée au sud de Madrid, sur la ligne reliant la capitale à Séville. La collision a impliqué un train AVE de l’opérateur public Renfe transportant 397 personnes et un train de l’opérateur privé Iryo avec 147 passagers à bord. Deux voitures du train Iryo ont dévalé un talus après qu’un train a percuté l’arrière du train à l’arrêt qui le précédait.

Le club catalan exprime son soutien aux victimes

Selon le journal espagnol El Mundo, des pompiers des communes voisines se sont précipités sur les lieux, accompagnés de trois hélicoptères médicalisés et de deux unités mobiles de soins intensifs. Le maire de Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, a confirmé sur X que la capitale avait également dépêché des équipes de secours.

Le maire d’Urda, commune voisine, Manuel Galan, a déclaré à la télévision publique TVE que les responsables de la protection civile avaient demandé à la municipalité de préparer un gymnase local pour accueillir les survivants.

Dans un communiqué publié sur X au sujet de la catastrophe, le FC Barcelone a écrit : « Le FC Barcelone exprime ses plus sincères condoléances aux victimes du grave accident ferroviaire survenu entre Los Yebenes et Urda (Toledo). »

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« Le club tient à exprimer son soutien et sa solidarité aux familles et aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées. »

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La direction du Real Madrid salue le travail des secours

La porte-parole du gouvernement régional de Castille-La Manche, Esther Padilla, a averti sur TVE que le bilan des morts allait « sûrement s’alourdir », tandis que le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué sur X que le consulat d’Italie à Madrid vérifiait si des ressortissants italiens figuraient parmi les personnes touchées.

Exprimant sa compassion sur le site officiel du club, le Real Madrid a déclaré : « Le Real Madrid CF tient à exprimer sa plus profonde consternation face au tragique accident ferroviaire survenu dans la province de Toledo. »

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« Le club tient à présenter ses condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées, ainsi qu’à exprimer son affection et sa solidarité aux personnes blessées et à toutes celles touchées par ce terrible accident. »

« Le Real Madrid tient à apporter tout son soutien aux services de secours et à toutes les personnes qui participent aux opérations de secours. Le club partage la douleur de toutes les personnes touchées en ces moments d’immense tristesse. »

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Les autorités ouvrent une enquête urgente sur la collision

Alors que le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ADIF a suspendu la circulation des trains à grande vitesse entre Madrid et l’Andalousie, la Garde civile a déployé une équipe spécialisée dans les catastrophes afin de déterminer la cause de la collision, selon El Pais. Cette catastrophe survient seulement neuf mois après la mort de 45 personnes près d’Adamuz. Il s’agit de l’accident ferroviaire le plus meurtrier en Espagne depuis celui qui avait coûté la vie à 80 personnes en 2013. Des hommages et des minutes de silence sont attendus dans les stades de football espagnols ce week-end.