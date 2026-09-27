Comme le rapporte le journal espagnol as, les deux rivaux jurés font partie des clubs qui suivent de près le milieu offensif.

Selon ce média, un avantage décisif dans un éventuel bras de fer avec d’autres grands clubs pourrait être que le Real et le Barça entretiennent chacun d’excellentes relations avec l’agente de Mora, Rafaela Pimenta. Pour les deux rivaux espagnols, le joueur de 17 ans présente, au-delà de ses remarquables qualités sportives, un intérêt également sur le plan marketing afin de renforcer davantage leur position sur le marché mexicain.

Ce n’est un secret pour personne : le Barça et le Real ne sont pas les seules grandes écuries à s’intéresser à Mora. Borussia Dortmund, entre autres, a déjà été associé à ce technicien d’élite, tout comme les géants anglais Liverpool ou Manchester City.

Gilberto Mora a-t-il déjà brillé avec la sélection mexicaine ?

Mora est considéré comme l’un des plus grands talents du milieu de terrain au monde, il est déjà un cadre du Club Tijuana, pensionnaire de première division mexicaine, et a déjà inscrit cinq buts en sept apparitions cette saison. Samedi, Mora a encore fait parler de lui sous le maillot national en inscrivant son premier but en sélection, lors du match amical contre la Colombie, après un dribble remarquable, pour fixer le score final à 1-1.

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Déjà lors de la Coupe du monde à domicile, où les Mexicains ont échoué de justesse face à l’Angleterre en huitièmes de finale, Mora s’était mis en lumière grâce à de bonnes performances. Le jeune prodige a été titulaire lors de trois des cinq matches du Mexique dans le tournoi et compte déjà 13 sélections avec son pays.

Mora avait certes prolongé son contrat avec Tijuana jusqu’en 2029 peu avant la Coupe du monde. Mais il y avait certainement là un calcul de son club, afin de vendre son talentueux joueur formé au club à un cador européen lors des prochaines périodes de transfert contre l’indemnité la plus élevée possible.