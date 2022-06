Le Real Madrid et le Barça s’affronteront à Las Vegas cet été

Le FC Barcelone et le Real Madrid vont renouer avec leur rivalité cet été à Las Vegas match amical le 23 juillet au stade Allegiant des Raiders.

Une fois de plus, le Barça et le Real vont s’affronter en amical lors d’une tournée de pré-saison. Cela a été acté ce vendredi.

Les deux équipes se sont rencontrées il y a cinq ans à Miami. Le FC Barcelone s'était alors imposé 3-2 devant plus de 66 000 spectateurs dans le cadre de l'International Champions Cup, une ambitieuse tournée d'intersaison destinée, entre autres, à ouvrir la voie à un match de Liga sur le sol américain. Ce match ne s'est jamais concrétisé et l'ICC a fermé ses portes pendant la pandémie.

Le Clásico américain de cette année fait partie d'un programme de cinq matchs et cinq équipes appelé "Soccer Champions Tour". Il est organisé par AEG, propriétaire du LA Galaxy, et comprendra également la Juventus, le Club América et les Chivas de Guadalajara, qui joueront des matchs à Las Vegas, Dallas et en Californie.

Barcelone et Madrid ont effectué leur dernière tournée aux États-Unis en 2019, bien qu'ils ne se soient pas affrontés. Madrid a participé à la finale de l'ICC tandis que le Barça a joué contre Naples lors de quelques matchs amicaux.

Leurs fortunes ont considérablement divergé depuis cette échéance. Madrid a remporté la Liga en 2020 et vient de réaliser le doublé Liga et Ligue des champions cette saison. Barcelone, pour sa part, a été confronté à des dettes et à des problèmes institutionnels et c’est pourquoi elle n’a remporté que la Copa del Rey 2021.

Le club chercherait cependant toujours à s’offrir les services de Robert Lewandowski, l’avant centre du Bayern Munich, et il y a donc une petite chance pour que le double lauréat du Trophée The Best fasse ses débuts aux États-Unis. Les Blaugrana doivent déjà rencontrer l'Inter Miami et les New York Red Bulls en juillet.

Le Soccer Champions Tour s'inscrira dans le cadre d'un été de plus en plus chargé en rencontres amicales avec les États-Unis, qui accueillent également le Bayern Munich et Chelsea. La Coupe du monde ayant été repoussée à novembre-décembre, il n'y a pas d'événement majeur chez les hommes pour comprimer le calendrier, et les clubs de renom semblent désireux d'exploiter à nouveau le marché américain après deux étés de pandémie.