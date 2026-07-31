Le joueur de 23 ans, autrefois célébré comme un super talent et désigné à Borussia Dortmund comme le joueur de l’avenir, n’a pas réussi à relancer sa carrière comme espéré au Borussia Mönchengladbach la saison dernière. Va-t-il désormais quitter définitivement la Bundesliga ?

Selon des informations concordantes de The Athletic et de Sky, le Racing Strasbourg a manifesté son intérêt pour Reyna. Des discussions seraient en cours entre le club de première division française et le milieu offensif, et à Gladbach, on pourrait envisager aussi bien un transfert qu’un prêt.

Pour Reyna, ce serait une nouvelle occasion de repartir de zéro dans un club ambitieux. Avec l’espoir de pouvoir enfin exploiter de manière régulière, au plus haut niveau, son potentiel indéniable. Ce qu’il n’a pas réussi à faire ces dernières années malgré de très grands éloges initiaux.

Giovanni Reyna était autrefois considéré comme un super talent au BVB

En 2019, le BVB avait fait venir à Dortmund le fils de l’ancien joueur de Bundesliga et international américain Claudio Reyna, en provenance de New York City FC. Il n’avait alors que 16 ans et toutes les portes lui étaient ouvertes : « Le gamin est sacrément bon. Il aurait pu signer dans n’importe quel club du monde, mais au final il a choisi le Borussia Dortmund », déclarait à l’époque Sebastian Geppert, récemment devenu adjoint d’Edin Terzic à l’Athletic Bilbao et auparavant longtemps entraîneur des jeunes au BVB, cité alors par Transfermarkt.

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Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, entre autres, auraient eux aussi courtisé de près le méga-talent américain, qui avait déjà été autorisé à s’entraîner avec l’équipe première de New York City FC à l’âge de 14 ans, au sein d’un groupe où évoluaient alors des stars mondiales comme Andrea Pirlo, Frank Lampard ou David Villa. Reyna était particulièrement admiratif de Pirlo : « Parfois, ses mouvements paraissent lents, mais c’est tout le contraire. Il a une vision de l’ensemble du terrain et voit des espaces que personne d’autre ne voit. Pirlo est si intelligent, c’est un visionnaire. L’un des joueurs les plus intelligents ayant jamais joué », avait-il déclaré à Sport Bild en 2020, en expliquant vouloir évoluer dans une direction similaire.

Pourquoi avait-il choisi le BVB plutôt que le Barça, le Real et les autres ? « C’était la combinaison entre l’excellente perspective et les ambitions du club. J’y ai vu les meilleures chances de franchir le cap vers le professionnalisme, et cela dans une équipe qui a ses chances dans chaque compétition. Je ne me suis pas trompé, et cela me rend très heureux. »

Giovanni Reyna a enthousiasmé Dortmund à 17 ans

Ce choix a d’abord réellement porté ses fruits. L’entraîneur de Dortmund à l’époque, Lucien Favre, a rapidement donné au teenager l’occasion de se montrer au plus haut niveau, et Reyna l’a saisie brillamment. Après seulement six mois avec les U19, il a intégré l’équipe première au début de l’année 2020 et a fêté ses débuts en Bundesliga à tout juste 17 ans. Peu après, il s’est véritablement révélé lors de la défaite 3-2 contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne : après un solo plein de décontraction, il a marqué d’une frappe magnifique dans la lucarne depuis 16 mètres.

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« On voit à l’entraînement qu’il a quelque chose. Celui qui ne le voit pas est aveugle », s’enthousiasmait Favre. « Il se déplace bien, il joue bien, il défend aussi très, très intelligemment. Il peut marquer des buts, il peut faire la dernière passe. À 17 ans, il fait vraiment cela très bien. S’il continue ainsi, alors il fera son chemin. »

Tout cela remonte désormais à environ six ans et demi. Et des sommets qui étaient alors promis à Reyna, le joueur aujourd’hui âgé de 23 ans est encore assez loin. Il faut en tout cas dire que la malchance liée aux blessures l’a parfois durement freiné. Reyna a réalisé une bonne première saison complète chez les professionnels en 2020/21 et s’est imposé comme titulaire au BVB à 17/18 ans.

Le prêt de Giovanni Reyna à Nottingham a tourné court

La saison suivante, les problèmes de blessures ont commencé ; il a parfois dû rester éloigné des terrains pendant des mois, n’a ainsi jamais vraiment trouvé de rythme, et les éclairs isolés se sont faits de plus en plus rares avec le temps. Début 2024, un prêt à Nottingham Forest devait amorcer un tournant positif, mais cela n’a eu aucun effet, car Reyna n’a que rarement eu sa chance en Premier League.

De retour à Dortmund, son corps a de nouveau fait défaut pendant des semaines dans un premier temps ; lors d’une saison 2024/25 globalement difficile pour le BVB, il ne dépassait que rarement le stade des brèves apparitions. Parce que sa perspective n’était guère radieuse et qu’il voyait sa participation à la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis menacée, Reyna a fait ses adieux à Dortmund l’été dernier après six années. Gladbach a déboursé quatre millions d’euros d’indemnité de transfert, et le milieu espérait enfin retrouver son football chez les Fohlen.

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Au moins, il a réussi à intégrer le groupe des États-Unis pour la Coupe du monde, a participé au tournoi à domicile et a même signé un temps fort avec son joli but de l’extérieur du pied lors de la victoire 4-1 en ouverture contre le Paraguay. Mais la Coupe du monde n’a pas vraiment été une réussite non plus du point de vue de Reyna, pas plus que l’année écoulée à Gladbach. Les petits problèmes musculaires lui sont restés fidèles, et il n’a pas réussi à s’installer durablement comme titulaire. Sur le plan statistique, il n’a enregistré qu’un but et une passe décisive en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Il n’est donc guère surprenant que les Fohlen ne semblent pas particulièrement tenir à Reyna.

Giovanni Reyna à Strasbourg ? Ce serait un transfert passionnant

Comme l’a rapporté Sport Bild en juin, l’Américain ne joue toujours pas un rôle très important dans les plans de l’entraîneur Eugen Polanski. En conséquence, Gladbach pourrait même être prêt à laisser partir Reyna pour moins que les quatre millions d’euros versés à Dortmund il y a douze mois.

Strasbourg pourrait donc éventuellement récupérer Reyna pour une indemnité minime. Chez les Français, huitièmes de la dernière saison de Ligue 1, Reyna intégrerait une attaque joueuse emmenée par l’international paraguayen Julio Enciso, dans laquelle il pourrait tout à fait faire valoir ses qualités. À Gladbach, il avait montré de bonnes choses dans la phase finale de la saison passée et, s’il reste en forme, Reyna a certainement le potentiel pour remettre sa carrière sur les bons rails à Strasbourg. D’autant plus dans un nouvel environnement, un nouveau championnat, où, comme dernièrement en Bundesliga, il ne verrait pas constamment son nom associé à cette étiquette menaçante d’ancien super talent incapable de répondre aux attentes. Ce serait un transfert passionnant.