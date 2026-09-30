Manchester City fait face au spectre de lourdes sanctions à la suite de sa condamnation dans le dossier des accusations liées aux infractions graves aux règles financières, et cela pourrait aller jusqu'à la relégation de Premier League.

Le journal « The Sun » a indiqué que le club pourrait également être contraint de faire face à un exode massif de ses joueurs en raison d'une éventuelle relégation ou exclusion de la Premier League.

La Premier League a confirmé que Manchester City est coupable de toutes les accusations liées aux infractions graves à ses règles financières et de la plupart des accusations liées au manque de coopération avec l'enquête.

Elle a conclu que Manchester City avait mis en place des « contrats fictifs » et falsifié ses données financières à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.

À ce jour, aucune sanction n'a été déterminée, Manchester City pouvant encore faire appel, mais si les responsables de la Premier League infligent les sanctions les plus lourdes aux octuples champions du championnat, cela pourrait entraîner le départ de ses stars majeures.

Manchester City pourrait se retrouver à livrer une bataille perdue d'avance pour conserver ses stars, même si l'on estime que les joueurs restent fidèles à la cause pour le moment.

Le journal « The Sun » s'est penché sur l'endroit où pourraient atterrir certaines des plus grandes stars du club dans le pire scénario possible pour Manchester City.

Erling Haaland : Real Madrid et Barcelone

Il ne fait aucun doute que chaque club en Europe rêve de voir Erling Haaland mener sa ligne d'attaque, c'est pourquoi il n'est pas surprenant que le Real Madrid et Barcelone se soient déjà positionnés dans la course pour recruter le colosse norvégien.

Le journal « The Sun » a rapporté plus tôt cette semaine que les deux géants espagnols tenaient à recruter Haaland si l'occasion se présentait.

Haaland a inscrit 169 buts en 205 matches avec City, un bilan record impressionnant qui signifie qu'il ne manquerait pas d'offres solides s'il souhaitait quitter l'Etihad Stadium.

Jérémy Doku : Arsenal

Bien qu'il n'y ait aucun indice indiquant qu'Arsenal travaille pour recruter Jérémy Doku, ni même qu'il manifeste un intérêt pour l'ailier, l'Emirates Stadium conviendrait parfaitement au Belge.

Arsenal a un besoin criant d'un nouvel ailier gauche après la perte de Gabriel Martinelli et de Leandro Trossard cet été, et Doku serait l'amélioration à laquelle aspire Mikel Arteta.

Arsenal a l'habitude de recruter des joueurs de Manchester City lorsqu'ils perdent leur place à l'Etihad Stadium.

Mais avec les sanctions potentielles auxquelles Manchester City fait face et le statut d'Arsenal en tant que champion de Premier League, Arteta pourrait enfin parvenir à attirer un joueur majeur de Manchester City au sommet de son art.

Elliot Anderson : Barcelone, Real Madrid et Manchester United

Manchester United souhaitait recruter Elliot Anderson cet été avant qu'il ne rejoigne son rival juré pour 116 millions de livres sterling.

Si d'éventuelles sanctions ouvraient la porte à un retour de United dans la course, il ne fait aucun doute qu'il constituerait un renfort colossal pour la moitié rouge de Manchester.

Mais United affronterait une concurrence féroce après que des rapports en Espagne ont affirmé qu'Anderson est l'un des joueurs sur lesquels Barcelone et le Real Madrid ont jeté leur dévolu.





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Enzo Fernández : Barcelone et Real Madrid

Comme Anderson et Haaland, Enzo Fernández est un autre joueur suivi par le Real Madrid et Barcelone.

Fernández a coûté à City la somme colossale de 125 millions de livres sterling cet été, mais il pourrait partir après seulement 12 mois si la Premier League impose de lourdes sanctions à City.

Le Real Madrid a manifesté un intérêt pour recruter Fernández cet été, et l'Argentin tenait lui aussi à cette opération, si bien que relancer ces discussions ne serait pas difficile si la porte s'ouvrait.

Gianluigi Donnarumma : Bayern Munich, Chelsea et Manchester United

Le Bayern Munich cherche encore un successeur à long terme au gardien vétéran Manuel Neuer, qui aura 41 ans cette saison.

Les rapports indiquent que le Bayern Munich fait partie des nombreuses équipes ayant envisagé de recruter Gianluigi Donnarumma pour combler ce vide.

Entre-temps, Manchester United a envisagé de recruter Donnarumma l'an dernier avant son transfert à City.

Chelsea pourrait également tenter de recruter le gardien italien, étant donné que l'arrivée d'Emiliano Martínez apparaît comme une solution temporaire à leurs problèmes de gardien de but.

Rayan Cherki : Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain

Rayan Cherki est devenu l'un des joueurs les plus enthousiasmants d'Europe depuis son transfert à Manchester City l'été dernier.

Son style de jeu talentueux est l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid et Barcelone se disputent son recrutement, selon la presse espagnole.

Le géant français du Paris Saint-Germain semble également être la destination idéale pour Cherki, compte tenu de son expérience précédente en Ligue 1 et de leur tendance à garnir leur effectif de talents offensifs.

Marc Guéhi : Liverpool

Liverpool était en concurrence pour recruter Marc Guéhi de Crystal Palace avant son transfert à Manchester City lors du mercato hivernal de la saison dernière.

Cela ne surprendrait personne si Liverpool revenait à la charge et tentait de recruter la star de l'Angleterre si un important retrait de points, une relégation ou une exclusion signifiait que Guéhi souhaite un nouveau départ ailleurs.

Josko Gvardiol : Real Madrid et Barcelone

Les rapports en provenance d'Espagne indiquent que Josko Gvardiol est un autre joueur de Manchester City convoité par le Real Madrid et Barcelone.

Ce défenseur polyvalent est devenu l'un des joueurs les plus importants de City ces dernières années, et il représenterait un renfort de taille pour toute équipe capable de s'attacher ses services.

Les choses pourraient se compliquer en raison de la signature d'un nouveau contrat de cinq ans en juillet dernier.

Antoine Semenyo : Liverpool et Arsenal

L'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola pourrait souhaiter des retrouvailles avec Antoine Semenyo après que ce dernier l'a beaucoup aidé lorsqu'ils étaient tous deux à Bournemouth.

Semenyo ne manquerait pas non plus d'offres, Arsenal ayant manifesté un intérêt pour l'ailier par le passé.