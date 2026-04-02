Le Real Madrid et Arsenal s'affrontent pour un joueur de la Bundesliga

Le Real Madrid et Arsenal sont en concurrence pour tenter de recruter l'une des stars du Bayer Leverkusen lors du prochain mercato estival.

Arsenal souhaite renforcer son attaque cet été, compte tenu des performances irrégulières de Victor Giocaris et de l'avenir incertain de Gabriel Jesus.

De son côté, le Real Madrid cherche un attaquant capable de remplacer sa star Kylian Mbappé afin de renforcer son attaque pour les années à venir.

À cet égard, la chaîne « Sky Allemagne » a indiqué qu'Arsenal avait inscrit l'attaquant de Bayer Leverkusen, Christian Kofan, sur sa liste restreinte de cibles potentielles avant le mercato estival.

Kouvan connaît une excellente première saison en Bundesliga après avoir rejoint Leverkusen en provenance du club espagnol Albaseti, qui évolue en deuxième division, l'été dernier.

Bien qu'il ne soit pas encore un titulaire indiscutable sous les ordres de Kasper Hjulmand à Leverkusen, le joueur de 19 ans a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives lors de ses 37 premiers matchs avec le club.

Kouvan est peut-être déjà un visage familier pour certains supporters d'Arsenal, après s'être illustré lors de la défaite face aux Gunners en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le site a indiqué que plusieurs autres clubs de Premier League, dont les noms n'ont pas été révélés, ainsi que le Real Madrid, ont manifesté leur intérêt pour le talent de Kovan.

Elle a ajouté que le club de Leverkusen n'excluait pas la possibilité de vendre Kovan, mais qu'il demanderait probablement un montant exorbitant, compris entre 60 et 70 millions d'euros, pour conclure le transfert de l'international camerounais, bien qu'il l'ait recruté pour seulement 5 millions d'euros.

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