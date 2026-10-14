Le Real Madrid et adidas s’associent à FARM Rio pour une collection samba haute en couleur

Le Real Madrid, adidas et FARM Rio, marque de mode emblématique de Rio de Janeiro, s’associent pour lancer une nouvelle gamme de vêtements et d’accessoires qui célèbre les liens profonds et historiques entre le football brésilien et le géant espagnol.

Depuis des décennies, le Real Madrid doit une partie de son identité à la créativité et à la joie de jouer de ses talents brésiliens. Des figures emblématiques comme Kaká et Marcelo aux stars mondiales actuelles Vinícius Júnior et Rodrygo, l’ADN du football brésilien est devenu indissociable de l’exigence de grandeur du Real Madrid.

Cette nouvelle collaboration rapproche Rio de Janeiro et Madrid en associant l’héritage d’un club de football de premier plan à l’esthétique vibrante de l’art de vivre sud-américain.

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Au cœur de cette collection capsule, les classiques tenues d’entraînement et pièces lifestyle du club sont réinventées à travers les motifs botaniques, les palettes de couleurs riches et les imprimés tropicaux audacieux caractéristiques de FARM Rio.

Cette gamme polyvalente va des tenues d’échauffement d’avant-match aux vêtements à porter au quotidien, avec des maillots d’avant-match déclinés dans des tons clairs et foncés, ainsi que des vestes et pantalons de survêtement, des sweats à capuche, des jupes, des écharpes, des casquettes, des sacs cabas et des chaussettes.

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Dans toute la gamme, les motifs organiques s’intègrent naturellement à l’identité visuelle du Real Madrid, pour une expression singulière de la culture footballistique à porter les jours de match comme au quotidien.

Plutôt que de mettre uniquement l’accent sur l’esprit de compétition, la campagne s’inspire de l’altinha, ce célèbre jeu de plage brésilien pratiqué en cercle le long du littoral.

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Dans l’altinha, il n’y a ni score ni vainqueur : les joueurs cherchent simplement à garder le ballon en l’air dans un rythme partagé. Le jeu devient ainsi une métaphore de la convivialité, de la créativité et du pouvoir rassembleur du football.

En associant la philosophie de FARM Rio, « Habillez-vous de bonheur », à la mentalité de vainqueur du Real Madrid, cette collection offre aux supporters une nouvelle façon de célébrer la culture footballistique, au Santiago Bernabéu comme dans la rue.

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Où acheter la collection adidas x Real Madrid x FARM Rio

La collection adidas x Real Madrid x FARM Rio est disponible dès maintenant dans une sélection de magasins adidas, sur le site officiel d’adidas, dans les boutiques officielles du Real Madrid et en ligne sur la boutique du Real Madrid.



