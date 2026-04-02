Le Real Madrid est prêt à se séparer d'un de ses joueurs pour recruter Fernandéz

Selon la presse, Enzo Fernández, le milieu de terrain argentin de Chelsea, chercherait à rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

De son côté, le Real Madrid cherche à recruter un meneur de jeu capable de réguler le milieu de terrain, mais se heurte à un obstacle : le montant élevé du transfert que Chelsea pourrait exiger.

Lire aussi



L'agent d'une star de la Bundesliga avoue : « Barcelone nous a contactés »

Des conditions strictes... Que demande Flick à Rashford pour qu'il reste à Barcelone ?

La star sénégalaise : « Le monde entier dit que nous sommes les champions d'Afrique... et nous ne prêtons pas attention aux rumeurs »

À ce sujet, la radio espagnole « Radio Marca » a indiqué que le transfert pourrait être financé par la vente de joueurs, comme le Français Eduardo Camavinga, qui n'a pas répondu aux attentes sous les ordres de l'actuel entraîneur du Real, Álvaro Arbeloa.

La même source ajoute que la non-qualification de l'équipe londonienne pour la Ligue des champions – si elle se concrétise – constituerait un facteur favorable à la conclusion de l'affaire, d'autant plus que les informations se multiplient, confirmant la volonté de Fernandéz de quitter les « Blues » pour rejoindre les rangs de l'équipe blanche.

L'international argentin a récemment exprimé son désir de vivre dans la capitale espagnole, Madrid, et a fait part de son admiration pour la qualité du duo de milieux de terrain du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modrić, ce qui a alimenté les spéculations sur son avenir.