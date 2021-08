Le Real Madrid est prêt à offrir à Mbappé ce que même les millions du PSG ne peuvent acheter

Le champion du monde 2018 pourrait être attiré à Santiago Bernabeu par la promesse de devenir une icône dans un club mythique.

Lorsque le Real Madrid reviendra à Santiago Bernabeu pour la première fois depuis 559 jours pour son match de Liga contre le Celta Vigo le 11 septembre, il pourrait bien avoir une nouvelle star dans ses rangs à montrer en la personne de Kylian Mbappé.

Les Merengue ont déjà vu une offre de 160 millions d'euros pour le Kid de Bondy rejetée par le Paris Saint-Germain, mais à un peu moins d'une semaine de la fin de la période des transferts, ils pourraient revenir avec une offre plus importante.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a admis que Mbappé voulait partir, mais le Brésilien ne lâche pas l'affaire, indiquant que l'intention du club est de prolonger le contrat du joueur, qui expire en juin 2022.

Leonardo a promis que le club n'accepterait pas une offre inférieure à 180 millions d'euros, bonus compris, qui ont permis de faire venir Mbappé de Monaco au Parc des Princes.

De plus, Leonardo affirme avoir la parole de l'international français qu'il ne partira pas sur un transfert gratuit.

"Kylian Mbappé veut partir, cela me semble clair", a-t-il expliqué à RMC. "S'il veut partir, nous ne le retiendrons pas, mais ce sera à nos conditions."

"Notre objectif est de lui donner une prolongation de contrat et de le garder. Cela a toujours été notre objectif et ça l'est toujours."

Cela promet donc d'être la semaine charnière dans la carrière déjà extraordinaire de Mbappé.

Sur le terrain, il a fait preuve d'une grande insouciance jusqu'à présent cette saison, même s'il savait que cette question de transfert allait se poser tôt ou tard.

Il a joué un rôle déterminant dans les trois victoires du PSG en Ligue 1, avec un but et deux passes décisives, ainsi qu'une contribution massive à un autre but avec une frappe déviée dans les filets.

S'il a parfois semblé avoir les jambes lourdes la saison dernière, le Mbappé qui s'est montré cette saison est le joueur passionnant et direct de ses premières années.

Peut-être sent-il qu'il a un point à prouver à la direction du club et à Leonardo, en particulier, avec qui il entretient une relation glaciale.

Avec Neymar qui n'est pas encore rentré de la Copa America et Lionel Messi qui n'est pas encore assez en forme pour jouer, Mbappé a été le point de mire du PSG. C'est un rôle dans lequel il s'est épanoui, mais ce n'est pas un rôle auquel il peut s'habituer.

Flanqué des deux autres superstars du PSG, sa propre influence sera étouffée. Instantanément, il passera du statut de leader de l'équipe à celui de simple joueur.

Dans la capitale espagnole, il ne deviendrait pas seulement "une star" mais "la star".

Et le Real Madrid n'est pas n'importe quel club. C'est l'équipe qui a remporté 13 Coupes d'Europe, plus qu'aucune autre dans l'histoire ; dont le maillot blanc emblématique a été porté par les plus grands de tous les temps, d'Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskas à Zinedine Zidane et, bien sûr, Cristiano Ronaldo. C'est un club qui a inspiré les rêves de millions d'enfants dans le monde, dont le jeune Mbappé.

Les photos du jeune Mbappé, âgé de 14 ans, assis sur son lit au centre de formation de Monaco et dont les murs sont couverts d'images de Ronaldo à l'époque de Madrid, témoignent de son aspiration de longue date à suivre un jour les traces du quintuple Ballon d'Or et à rejoindre Los Blancos.

De plus, Mbappé a une occasion unique de définir une toute nouvelle ère pour le Real Madrid.

Le départ de Ronaldo à la Juventus en 2018 a marqué le point culminant d'une période de succès sans précédent dans le football moderne, puisque Madrid a remporté trois Ligues des champions successives et quatre en cinq saisons.

La pandémie de Covid-19 a presque semblé pousser le club dans un état d'hibernation, car les Merengue ont évité de dépenser sur le marché des transferts, et ont plutôt astucieusement avancé la rénovation du Bernabeu tout en décampant vers l'Estadio Alfredo Di Stefano et en se préparant à un retour glorieux.

Ils veulent maintenant que Mbappé soit la manifestation de leur patience. À Bernabeu, il serait l'emblème d'une nouvelle ère, une figure autour de laquelle construire une équipe alors que les stars vieillissantes comme Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos sont éliminées au cours des mois et des années à venir.

Le Real Madrid n'a pas seulement offert à Mbappé l'opportunité de réaliser ses rêves d'adolescent, mais de les dépasser. C'est un destin que même les millions du PSG ne peuvent égaler.