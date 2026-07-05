Le Real Madrid est la première victime… La rencontre Maroc-France s’impose comme l’affiche incontournable de l’ouverture de la Liga

Avant même le coup d’envoi de la Liga, le Mondial 2026 a déjà perturbé le calendrier : le Real Madrid abordera donc le début de saison dans des conditions particulières, plusieurs de ses joueurs étant encore engagés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le club merengue est d’ores et déjà certain d’avoir au moins un représentant en demi-finale de la Coupe du monde 2026, le tirage des quarts ayant programmé un affrontement Maroc-France. Le Real sera donc présent dans le dernier carré, soit avec Ibrahim Díaz sous le maillot marocain, soit avec le trio français Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté.

Conformément au règlement de la Liga, tout club disposant d’un joueur en demi-finale obtiendra le report de son match de la première journée, afin de respecter les délais de repos et de préparation prévus par la convention collective avec l’Association des joueurs professionnels, comme l’a confirmé le journal AS ce dimanche.

Lire aussi : Les exigences de Mourinho sont sans fin… Définition des caractéristiques de la « pièce manquante » au Real Madrid

Ainsi, la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, initialement programmée lors de la première journée (entre le 14 et le 16 août), devrait être reportée à une date ultérieure, probablement en fin de mois.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déjà précisé que les joueurs concernés disposeront de trois semaines de repos après leur dernier match mondialiste, suivies de trois semaines de préparation avant de réintégrer la compétition officielle.

Il a également précisé que le calendrier de la Liga avait été aménagé de façon à maintenir la majorité des rencontres de la première journée à leurs dates initiales, trois ou quatre matchs étant programmés en milieu de semaine, puis rattrapés entre la deuxième et la troisième journée.

Lire aussi : Il a obtenu ce qu’il méritait… L’Espagne reconnaît l’empreinte de Diaz avec les Lions de l’Atlas

Le Real Madrid ne sera pas le seul club touché : les rencontres FC Barcelone-Athletic Bilbao, Atlético de Madrid-Málaga et Celta Vigo-Osasuna pourraient aussi être reportées si leurs effectifs comprennent des demi-finalistes du Mondial. La Liga attend de connaître les quatre demi-finalistes pour officialiser le calendrier de la première journée.

De son côté, l’Association des joueurs espagnols avait proposé de reporter le coup d’envoi du championnat d’une semaine afin que toutes les équipes disputent la première journée le même jour, mais la Ligue a préféré maintenir la date initiale en étalant les matchs sur deux week-ends.

Lire aussi : Date d’arrivée fixée… Dévoilement de la première surprise d’Amota à l’Al-Ahly

Lire aussi : Photo : avec un masque à l’effigie de Guardiola… Turki Al-Sheikh fait l’éloge de Hossam Hassan après l’exploit des Pharaons