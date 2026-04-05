Le Real Madrid est furieux… 10 décisions contestables ont permis au FC Barcelone de prendre la tête du classement !

Le site espagnol « Defensa Central », connu pour son soutien manifeste au Real Madrid, la polémique sur l'équité de la compétition en Liga, après avoir publié un long article accusant les arbitres de « favoriser le FC Barcelone » au cours de la saison actuelle, affirmant que le club catalan a bénéficié d'une série de décisions arbitrales controversées qui lui ont permis de prendre la tête du classement avec sept points d'avance sur son rival madrilène.

Le site madrilène a souligné que l'écart de performance entre les deux équipes ne justifie pas cet avantage, estimant que le « bon arbitrage constant » dont bénéficie Barcelone depuis des années est la véritable raison de sa supériorité, selon ses propres termes.

Il a ajouté que les cas recensés ne constituent que « la partie émergée de l'iceberg », faisant allusion à d'autres cas qui n'ont pas été pris en compte.

Le rapport a recensé 9 incidents d'arbitrage qui, selon lui, ont favorisé Barcelone, parmi lesquels des penalties controversés, une expulsion non appliquée et des décisions ayant influencé les résultats des matchs.

Voici les cas les plus marquants rapportés par le site :

1 - Un penalty en faveur de Barcelone face à Rayo Vallecano a été accordé à Lamine Yamal malgré une panne du système VAR, ce qui a permis à l'équipe d'obtenir le match nul.

2 - L'arbitre est revenu sur sa décision de ne pas accorder de penalty à Lamine Yamal contre Vinícius Júnior lors du Clásico au stade Santiago Bernabéu, alors que la faute était évidente, selon le rapport.

3 - Une main de Baldi dans la surface de réparation face à Séville a été ignorée, alors que le site la qualifiait de « très évidente ».

4 - Un penalty controversé a été accordé contre Marcos Alonso lors du match contre le Celta Vigo, bien qu'il n'y ait eu ni intention ni contact réel.

5 - Le referee a omis d'expulser Pau Kubarsi lors du match contre l'Athletic Bilbao après une intervention violente sur Williams.

6 - Non-octroi d'un penalty à Balde face à Elche, alors qu'il avait fait trébucher Álvaro Rodríguez dans la surface.

7 - Un penalty sifflé contre Juan García face à Alberto Reina lors du match contre Oviedo.

8 - Non-octroi d'un penalty contre Fermin Lopez face à Rayo lors du match contre Rayo Vallecano.

9 - Attribution de deux penalties controversés à Cancelo face à Séville en l'espace de seulement 18 minutes.

10 - L'arbitre a omis d'expulser Gerard Martin lors du match contre l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano.

Le site a conclu son article en affirmant que ces situations « expliquent clairement » pourquoi Barcelone est en tête du championnat, estimant que l'arbitrage espagnol « continue d'accorder à l'équipe catalane un avantage immérité », selon ses propres termes, tout en soulignant que certaines décisions futures pourraient être favorables au Real Madrid « à des fins de diversion », selon les termes du rapport.