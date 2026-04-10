Le Real Madrid durcit le ton après le « scandale des contrats » et s’étonne de l’attitude des « spectateurs »

Le Real Madrid exprime une colère grandissante, estimant subir un « déséquilibre flagrant » dans l’arbitrage. Cette frustration s’alimente des résultats décevants en Liga ces dernières années : le club merengue n’a plus réussi à conserver son titre consécutivement depuis les saisons 2006-2007 2007-2008, une anomalie que beaucoup estiment inacceptable pour une institution de l’envergure du Real Madrid.

Si le club admet l’existence d’erreurs internes ayant affecté sa régularité en Liga, il estime que les décisions arbitrales constituent un facteur déterminant dans ce recul, notamment au regard des répercussions de l’affaire Negreira qui a secoué le football espagnol.

Des chiffres qui alimentent la polémique et la colère à Valdebebas.

Selon les données du compte « Football Gate » sur la plateforme X, depuis 2001, le Barça aurait joué 1 793 minutes en supériorité numérique, tandis que le Real aurait passé 278 minutes en infériorité numérique.

De telles disparités interpellent la direction madrilène, qui y voit une « anomalie arbitrale » difficile à accepter pour un duel au sommet entre deux clubs dominants.

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Selon des sources proches du club, Florentino Pérez, président du Real Madrid, ne se contente plus de changements superficiels au sein de la commission technique des arbitres (CTA), mais réclame une « révolution totale » du système d’arbitrage espagnol, estimant que le maintien en fonction de certains arbitres associés à « l’affaire Negreira » est « incompréhensible et inacceptable ».

Le club insiste pour aller au bout de la procédure judiciaire.

Pérez a réaffirmé à plusieurs reprises que le Real Madrid irait jusqu’au bout dans l’affaire des paiements versés par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la Commission des arbitres, Enrique Negreira.

Le club s’est officiellement constitué partie civile, se considérant comme l’une des principales victimes d’un scandale qui porte atteinte à l’intégrité de la compétition.

La prudence des autres clubs espagnols étonne la direction madrilène, la plupart n’ayant pas emboîté le pas, bien que l’affaire ternisse l’image du football national.

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Bien que déçus par les performances actuelles du Real Madrid en Liga, les socios affichent leur fierté quant à la position juridique du club, considérant que la défense de la justice sportive prime sur toute compétition.

Nombre d’entre eux estiment par ailleurs que les réactions auraient été bien différentes si le Real Madrid s’était trouvé impliqué à la place du FC Barcelone, pointant un double standard manifeste dans le traitement réservé aux deux clubs.

Autocritique au sein du club

Malgré les critiques adressées à l’arbitrage, l’autocritique est vive à Valdebebas : les responsables assumant la nécessité d’améliorer les performances nationales et de viser une plus grande régularité en Liga, convaincus que l’équipe possède le potentiel pour obtenir de meilleurs résultats, quelles que soient les circonstances arbitrales.

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Ce dossier fait partie des défis que le Real Madrid doit relever depuis une dizaine d'années, car il n'a pas réussi à s'imposer au niveau national malgré ses succès européens répétés.

Qualifié en Ligue des champions, le club sait pourtant que la Liga demeure un objectif majeur pour rééquilibrer ses ambitions entre triomphes européens et domination nationale, dans l’attente de la réforme de l’arbitrage qu’il réclame.