Le Real Madrid domine le monde en termes d'abonnés aux réseaux sociaux

Le Real Madrid compte plus de 223 millions de followers sur Twitter, Instagram et Facebook selon une enquête menée par Sporting Intelligence.

Le compte plus de followers sur les réseaux sociaux que tout autre club dans le monde, selon une récente enquête menée par Sporting Intelligence.

Madrid compte au total 223 millions de followers sur trois plateformes sociales - Twitter, Instagram et Facebook. Et en plus d'être le club numéro un au classement général, Madrid mène également sur chacune des plateformes.

Barcelone n'est pas loin derrière Madrid, avec un total de 213,6 millions followers. Viennent ensuite deux clubs de - et , mais leur nombre combiné de supporters n'est même pas proche du total de Barcelone.

United compte près de 126 millions d'abonnés, tandis que Chelsea en a un peu plus de 81 millions. Le Real Madrid et Barcelone dominent massivement Facebook, où ils comptent respectivement 110 et 103 millions de followers respectivement. Personne d'autre ne se rapproche de ces chiffres.