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Le Real Madrid a devancé plusieurs cadors européens pour s’attacher les services de JJ Gabriel, jeune espoir de Manchester United, après que celui-ci a refusé de retourner à Carrington. Le joueur de 16 ans a déjà commencé à s’entraîner dans la capitale espagnole, en attendant que son départ d’Old Trafford soit officiellement entériné.

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Les géants espagnols remportent la bataille pour son transfert

Selon talkSPORT, Madrid a devancé le FC Barcelone, le Bayern Munich et le PSG pour s’attacher les services du talent de United, âgé de 16 ans. En Premier League, Chelsea s’intéressait également au jeune joueur, même si rejoindre un autre club anglais présentait davantage d’obstacles réglementaires.

Après avoir fêté ses 16 ans en octobre, l’adolescent peut désormais rejoindre un club étranger, à la suite de sa demande de transfert le mois dernier.

Un désaccord sur son temps de jeu à l’origine de son départ

Gabriel s’entraîne loin du centre d’entraînement de United depuis qu’il a quitté le club avant un match de Carabao Cup contre Brighton and Hove Albion, le 16 septembre. Alors qu’il devait faire ses débuts en équipe première lors de cette rencontre, ses représentants ont demandé au club d’annuler son inscription, après avoir exigé qu’il bénéficie d’au moins 20 minutes de jeu au total lors des matches contre Sabah FK, Brighton et Bournemouth avant de discuter d’un contrat de formation.

Malgré les tentatives répétées des dirigeants d’Old Trafford pour renouer le dialogue, la famille du joueur est restée déterminée à partir. Selon des sources, l’adolescent possède un passeport irlandais. Il pourra donc rejoindre un club de l’Union européenne une fois que la FIFA aura approuvé son transfert et confirmé que United recevra une indemnité, qui, selon de précédentes informations de talkSPORT, pourrait n’être que de 300 000 £.

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Wayne Rooney n’est pas surpris par ce départ

Ancien capitaine de United, Rooney a suivi de près la progression du jeune joueur dans les équipes de jeunes, aux côtés de son propre fils, Kai, et a reconnu que ce départ ne le surprenait pas.

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Interrogé précédemment par talkSPORT, l’ancien joueur du club a déclaré : « Dans le cas de JJ, je l’ai vu grandir, il a joué dans l’équipe de [mon fils] Kai et je pense, pour être honnête, que tout le monde l’a vu venir.

« Il y avait peut-être une envie de jouer à l’étranger, peut-être en Espagne. Il faut se rappeler qu’il a 15 ans, que c’est encore un enfant. Cela représente beaucoup de pression et on espère que les décisions sont prises pour les bonnes raisons.

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« J’ai écouté Michael Carrick en parler après le match contre Brighton et j’ai trouvé qu’il s’était très bien exprimé.

« Avec tout ce qui se passe à Man United, cette affaire prend une telle ampleur qu’on oublie qu’un enfant est concerné. »

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Le feu vert de la FIFA encore nécessaire

Gabriel continuera de s’entraîner à Madrid dans les prochains jours, en attendant l’ultime feu vert administratif de la FIFA pour finaliser son transfert. Une fois que l’instance dirigeante du football mondial aura validé le montant de l’indemnité due à Manchester United, l’adolescent pourra officiellement rejoindre ses nouveaux coéquipiers de l’académie en Espagne. De son côté, la direction de United cherchera à tourner la page de cette affaire conflictuelle et à se concentrer sur la conservation de ses autres jeunes espoirs.