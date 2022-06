Le Real Madrid demande des réponses après le chaos du stade de France

Les Merengue ont publié un communiqué pour réclamer une enquête après les incidents qui ont émaillé la finale de Ligue des champions.

Le Real Madrid a exigé des réponses des autorités pour le chaos de la finale de la Ligue des champions au Stade de France "en défense de nos supporters qui ont été victimes" de la mauvaise organisation.

"Nos fans ont été victimes de ces événements"

Le 28 mai, le Real Madrid a battu Liverpool 1-0 lors de la finale de la Ligue des champions, grâce à un but de Vinicius Junior en seconde période, remportant ainsi le prix le plus prestigieux d'Europe pour la 14e fois, un record.

La rencontre a été gâchée par des événements dangereux à l'extérieur du stade. L'heure initiale du coup d'envoi a été retardée de 30 minutes.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et du gaz poivré sur les supporters bloqués à l'extérieur du stade, alors qu'ils avaient des laissez-passer valides pour le match.

Madrid a publié une déclaration officielle demandant une explication complète de ces scènes horribles : "À la lumière des événements malheureux qui ont eu lieu le 28 mai dans les environs et aux points d'accès du Stade de France, et même à l'intérieur du stade lui-même, le Real Madrid C. F. souhaite exprimer ce qui suit en défense de nos fans, qui ont été victimes de ces événements.

"Nous souhaitons connaître les raisons qui ont conduit au choix de ce lieu pour accueillir la finale et les critères utilisés, en tenant compte des expériences vécues ce jour-là.

"En outre, nous demandons des réponses et des explications afin de déterminer les responsables qui ont laissé les supporters abandonnés et sans défense. Des supporters qui, de manière générale, ont fait preuve d'une conduite exemplaire à tout moment.

"Nous pensons que ce qui aurait dû être une merveilleuse fête du football pour tous les fans qui ont assisté au match, s'est rapidement transformé en une série d'événements malheureux qui ont provoqué un sentiment d'indignation dans le monde entier.

"Comme l'ont montré les images révélatrices publiées par les médias, plusieurs supporters ont été attaqués, harcelés, agressés et volés de manière violente. Ces incidents se sont poursuivis alors qu'ils se déplaçaient en voiture ou en bus, ce qui a suscité des inquiétudes quant à leur bien-être physique. Certains supporters ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures.

"Le football a transmis au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu'il devrait poursuivre.

"Nos fans et nos supporters méritent une réponse et les responsables doivent être tenus pour responsables afin que des événements comme ceux-ci soient éradiqués du football et du sport en général."

L'article continue ci-dessous

Comment l'UEFA a-t-elle réagi ?

Liverpool a également critiqué ouvertement l'organisation de la finale, le président du club Tom Werner exigeant des excuses du gouvernement français pour ne pas avoir reconnu le montage "incroyablement dangereux".

L'UEFA a d'abord imputé la responsabilité du désordre aux supporters qui ont tenté d'entrer dans le Stade de France sans billet, mais la principale instance dirigeante du football européen a depuis commandé un examen indépendant.

Une déclaration officielle a indiqué que "la prise de décision, la responsabilité et les comportements de toutes les entités impliquées dans la finale" seront tous examinés en profondeur avant que les prochaines mesures ne soient prises.