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Karim Malim
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Le Real Madrid défie le Maroc avec un message incendiaire au sujet de la finale de la Coupe du monde 2030

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La course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 n'est plus un simple duel entre stades et infrastructures sportives : elle s'est muée en une bataille d'influence et de messages directs entre les trois pays co-organisateurs du tournoi, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Au cœur de cette lutte, le Real Madrid a décidé de faire entendre sa voix auprès de la Fédération internationale de football, la FIFA, avec un message empreint d'assurance et de défi : « Vous pouvez construire un stade en or, mais le plus important est de savoir comment gérer les événements, et nous sommes les meilleurs. »

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Selon le quotidien espagnol « As », ce message a été transmis lors de la visite d'une délégation de la FIFA au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre d'une tournée destinée à évaluer les villes et les stades candidats à l'accueil des matches du Mondial 2030, organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Bien que la décision finale concernant la répartition des matches et le lieu d'organisation de la finale ne soit pas tranchée avant 2027, le Real Madrid a voulu poser ses cartes sur la table de bonne heure, affirmant que posséder le stade ne suffit pas à lui seul, et que l'expérience organisationnelle constitue l'élément décisif.

Les mots des représentants du club madrilène n'ont pas été une simple démonstration des capacités considérables du Bernabéu, mais ont porté un message clair sur le bien-fondé de la candidature de Madrid pour accueillir le match le plus important de la compétition. L'un des responsables, fort d'une expérience de près de deux décennies dans l'organisation des matches et des événements au sein du stade, a insisté sur le fait que la supériorité ne se mesure pas seulement à la beauté des installations, mais à la capacité de gérer les grands événements avec efficacité et fluidité.

Le responsable a déclaré, s'adressant à la délégation de la FIFA : « Vous pouvez construire un stade en or, mais il faut savoir gérer les événements. Vous avez besoin d'une équipe qui fasse en sorte que tout se déroule sans accroc, et nous sommes les meilleurs. » Des mots qui ont résumé la position du Real Madrid, qui s'appuie sur un long palmarès dans l'organisation de grands matches et d'événements mondiaux, le plus récent étant l'accueil d'un match de la ligue de football américain la semaine dernière.

Les émissaires de la FIFA n'ont pas quitté la capitale espagnole sans mesurer le degré de confiance avec lequel le Real Madrid aborde le dossier de l'accueil de la finale. Le club estime en effet que son expérience organisationnelle, conjuguée aux capacités exceptionnelles du Bernabéu après sa rénovation, lui confère un avantage net sur ses concurrents, un point de vue que Florentino Pérez avait déjà transmis à Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, lors de précédentes rencontres.

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La Fédération espagnole s'accroche à la finale

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Le Real Madrid n'a pas été la seule partie à profiter de la visite de la délégation de la FIFA pour affirmer sa position ; la Fédération espagnole de football s'est elle aussi mobilisée de manière directe, sous la houlette de son président Rafael Louzán, soucieux de faire passer le message de son pays concernant la répartition des matches de la compétition, en mettant particulièrement l'accent sur la finale prévue le 21 juillet 2030.

Lors d'un dîner qui l'a réuni avec des responsables de la Fédération internationale, Louzán a exposé clairement la position de la Fédération espagnole, affirmant que l'organisation de la finale sur le sol espagnol représente l'option à laquelle son pays tient. Il s'est également montré déterminé à défendre le bien-fondé de la candidature de l'Espagne, estimant que l'accueil du match de clôture doit être le prolongement naturel de son rôle dans l'organisation de la compétition, d'autant qu'elle accueillera le plus grand nombre de matches.

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Malgré la vivacité de la rivalité, les choses ne sont pas allées jusqu'à brandir la menace d'un retrait de l'Espagne de l'organisation, d'après ce qu'a rapporté « Marca », ce scénario ne semblant pas sérieusement envisagé dans les milieux concernés par le dossier. Mais les messages politiques et sportifs sont devenus plus clairs, les Espagnols étant conscients que le Maroc représente un concurrent réel pour l'accueil de la finale, et non un simple partenaire d'organisation.

Sánchez entre dans la bataille

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Sur le plan politique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est entré dans la controverse, défendant la candidature commune et affirmant que l'Espagne resterait détentrice de la plus grande part des matches du Mondial 2030. Sánchez a évoqué le sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde, disputée aux États-Unis, décrivant le moment où son pays a reçu le trophée des mains du président américain Donald Trump comme une « véritable euphorie politique ».

Sánchez a expliqué que l'idée d'accueillir la compétition était partie à l'origine de l'Espagne et du Portugal, avant que le Maroc ne rejoigne le projet, soulignant que l'Europe attendait d'accueillir la compétition et que l'ajout du Maroc s'est inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les trois pays. Il a insisté sur le fait que son pays accueillera le plus grand nombre de matches, dans une tentative de rassurer le public espagnol sur fond de craintes croissantes concernant la possibilité d'un transfert de la finale sur le sol marocain.

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Le Premier ministre n'a pas caché son ambition de voir la sélection espagnole sacrée sur ses terres en 2030, rappelant les précédentes victoires de son pays, avant de conclure : « Nous avons gagné en Afrique du Sud, nous avons gagné à New York, et maintenant c'est à notre tour de gagner en Espagne en 2030, n'est-ce pas ? » Entre les messages du Real Madrid, les démarches de la Fédération espagnole et les déclarations de Sánchez, il semble que Madrid ait déjà engagé sa bataille pour la finale, mais le dernier mot restera entre les mains de la FIFA.

Écrit parKarim Malim

Éditeur de contenu sportif

Je suis spécialisé dans la production d’articles et de reportages sportifs captivants, ainsi que dans la création de contenus numériques distinctifs autour des plus grands événements et des stars du sport. Je possède une vaste expérience dans la réalisation d’interviews et la création de récits journalistiques marquants, et je m’efforce toujours de proposer un contenu précis et fiable, capable de toucher le public et de répondre à ses centres d’intérêt.

Depuis mon plus jeune âge, le football a été bien plus qu’un simple jeu pour moi ; il a représenté une véritable source de plaisir et de divertissement. Mon premier souvenir marquant remonte à la Coupe du monde 1998. Avec le temps, cette passion s’est transformée en métier, marquant le début de mon parcours dans la création de contenu sportif.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que rédacteur sportif sur plusieurs plateformes arabes. J’ai travaillé pour le journal et le site « Al-Tahrir » de 2016 à 2020, ainsi que pour le site « Al-Fursan » durant la même période, en plus d’une courte expérience sur le site « Dardasha » en 2017. Depuis 2020, je travaille comme rédacteur sportif pour le site « Kooora », où je couvre les grandes compétitions et les principaux événements sportifs aux niveaux local, continental et international.

Mon histoire avec le football

Parmi les joueurs qui m’ont le plus inspiré dans mon parcours figurent l’Argentin Gabriel Batistuta, le Français Zinedine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah.

De nombreuses expériences ont façonné mon amour pour le football, notamment ma déception après l’élimination de l’Argentine dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2002, ainsi que ma grande tristesse face à l’absence de l’Égypte à la Coupe du monde 2010.

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