Le Real Madrid de Karim Benzema est-il le meilleur de l'histoire ?

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est à trois victoires d'écrire un chapitre important de l'histoire du club.

Si les hommes d'Ancelotti battent Osasuna, le Shakhtar et Getafe, ils enregistreraient le meilleur début de saison des 120 ans d'histoire du club, le record actuel étant détenu par Miguel Muñoz, avec 11 victoires.

Le record actuel du meilleur début de saison appartient een effet à Miguel Muñoz et à son équipe madrilène des années 1960. Au début de la saison 1961-62, l'entraîneur a remporté 11 victoires consécutives lors des premiers matches de la campagne (y compris la Ligue et la Coupe d'Europe). À l'heure actuelle, les Madrilènes de Carlo Ancelotti ont remporté neuf victoires consécutives : les six premiers matches de championnat, deux matches de Ligue des champions et la Super Coupe de l'UEFA en août.

Les trois prochains matchs du Real Madrid verront les "Blancs" affronter : Osasuna (à domicile), le Shakhtar (à domicile en UCL) et Getafe (à l'extérieur). Une victoire contre l'équipe de Pampelune et en Ligue des champions permettrait à Madrid d'égaler le record, tandis qu'une victoire dans le derby, en plus des deux précédentes, permettrait à l'équipe actuelle d'écrire l'histoire. Le parcours actuel est déjà le meilleur début de saison de tout le XXIe siècle, Ancelotti ayant éclipsé les sept victoires initiales de l'équipe madrilène de Pellegrini au début de la saison 2009-10. Le club de Bernabéu a également enregistré sept victoires consécutives lors des saisons 1916-17, 1931-32 et 1934-35.

C'est une défaite 1-0 sur le terrain du Real Oviedo qui a mis fin à l'incroyable parcours de l'équipe de Muñoz lors de la saison 1961-62, après que Madrid ait remporté les huit premiers matchs de la Ligue ainsi que trois Coupes d'Europe pour enregistrer le record de 11 matchs consécutifs. Sept ans plus tard, en 1968-69, ils étaient tout près de faire mieux après avoir remporté les neuf premiers matches de championnat (dont un Clásico) et les deux matches de Coupe d'Europe. C'est le Rapid Vienne qui a brisé la série en s'imposant 1-0 en huitième de finale aller de la Coupe d'Europe. Le Real Madrid a remporté deux fois ses 11 premiers matchs et l'équipe actuelle a une opportunité incroyable d'entrer dans l'histoire.