Le Real Madrid cartonne la FIFA et l’UEFA après la blessure de Vinicius et Camavinga

En plus de plusieurs de ses cadres blessés, le Real Madrid devra faire sans Camavinga et Vinicius lors des prochains matchs.

Convoqués en sélections nationales, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga ont été respectivement blessés avec le Brésil et la France. Furieux, le Real Madrid attaque l’instance mondiale du cuir rond (FIFA) et celle européenne (UEFA) pour leurs calendriers, qui ne font pas du bien aux clubs.

Année terminée pour Vinicius et Camavinga

La trêve internationale du mois de novembre est l’une des pires pour le Real Madrid. Alors qu’il faisait déjà face aux indisponibilités de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Kepa Arrizzabalaga, Dani Ceballos et Arda Güler, le Real Madrid devra ajouter deux autres noms désormais : Eduardo Camavinga et Vinicius Junior.

Convoqué par Deschamps pour les deux matchs contre Gibraltar (victoire 14-0) et face à la Grèce (ce mardi soir à 20h45), Eduardo Camavinga a été contraint de déclarer forfait. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais s’est blessé à l’entraînement, et souffre d’une entorse du genou droit. En effet, il a été remis à la disposition du Real Madrid pour poursuivre les soins appropriés. Khéphren Thuram a été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps pour combler le vide laissé par le joueur de la Maison Blanche.

Ailleurs, Vinicius Junior, convoqué par Fernando Diniz, ne terminera pas la trêve avec la Seleçao. Après seulement 27 minutes jouées contre la Colombie (défaite 2-1), l'attaquant du Real Madrid a dû quitter le terrain à la suite d’une sévère attaque de Davinson Sánchez.

Dans un communiqué sur son site internet, samedi, le Real Madrid a donné des nouvelles de son ailier brésilien. « Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Vinicius Jr. par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche. Evolution en attente », pouvait-on lire.

Le Real Madrid en colère

Déjà diminuée par les absences de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Kepa Arrizzabalaga, Dani Ceballos et Arda Güler, les blessures de Vinicius Junior et d’Eduardo Camavinga viennent d’envenimer la colère de la Maison Blanche. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’en prend à la FIFA et l’UEFA.

A en croire les informations du média ibérique, AS, l’entraîneur du Real Madrid n’est pas d’accord avec le calendrier imposé par les instances du football. « Et nous touchons du bois pour qu'il n'y en ait plus lors des matchs de ce mardi », s'inquiète-t-on en interne du club merengue. En prélude au déplacement chez Cadix, dimanche, Carlo Ancelotti va profiter de la conférence de presse du samedi pour « critiquer durement le calendrier fou des équipes nationales établi par la FIFA et l'UEFA ».

L’inquiétude a gagné le rang des dirigeants madrilènes, puisque la trêve n’est pas encore terminée. Et d’autres blessures pourraient encore survenir. Car Rodrygo joue avec le Brésil face à l’Argentine au stade Maracana (cette nuit à 1h30). Mais avant, Antonio Rüdiger, avec l’Allemagne, sera face à David Alaba face à l’Autriche (20h45). De son côté, Luka Modric affrontera l’Arménie avec la Croatie (20h45) alors que Federico Valverde sera avec l’Uruguay contre la Bolivie cette nuit à 00h30.