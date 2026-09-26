L'ancienne star du football allemand Michael Ballack a pris la défense du jeune joueur du Bayern Munich Lennart Karl, après que les commentaires de ce dernier au sujet du Real Madrid ont suscité la polémique plus tôt cette année.

Dans le podcast Kerners11, Ballack a soutenu que les propos de Karl avaient été sortis de leur contexte, selon ce qu'a rapporté le site Yahoo Sport.

Ballack a déclaré : « On lui a demandé : quel est ton club préféré en dehors du Bayern Munich ? Cette partie est souvent occultée », expliquant que « Karl n'a commis aucune erreur, il parlait simplement de son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid ».

Et d'ajouter, en riant : « Ce rêve m'a moi aussi toujours habité. »





L'ancienne star du Bayer Leverkusen, du Bayern Munich et de Chelsea a également critiqué ceux qui accusent parfois Karl « d'arrogance », en insistant : « Lennart a du caractère, et c'est important. Dans un environnement comme celui du Bayern Munich, on ne réussit pas à 17 ans si l'on n'a pas un caractère fort. C'est ce dont les jeunes joueurs ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin de caractère. Bien sûr, ils ont besoin de talent, mais ils ont aussi besoin de potentiel. »

Ballack, âgé de 50 ans, a précisé : « C'est peut-être quelque chose qui s'est un peu perdu de nos jours dans l'éducation, dans les écoles, ainsi que dans les académies de jeunes. »

Karl est toujours lié au Bayern Munich par un contrat courant jusqu'en 2029, et il s'est imposé au sein de l'équipe première après avoir gravi les échelons de l'académie du club.