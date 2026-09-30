Le Real Madrid avec un seul défenseur : une catastrophe au Bernabéu contraint Mourinho à un plan d'urgence

Le Real Madrid semble avoir rendez-vous avec une crise défensive sans précédent, qui menace son parcours en Liga avant la reprise de la compétition. À l'approche du choc très attendu face à Villarreal, le staff technique se retrouve devant un véritable casse-tête en défense, les options s'étant réduites à un seul nom.

Le club merengue fait son retour à la compétition le 10 octobre prochain avec une rencontre explosive face à Villarreal au stade Santiago Bernabeu, mais ce match arrive au pire moment possible pour l'entraîneur.

Des absences en série

Selon Mundo Deportivo, le problème principal réside dans les absences successives au poste de défenseur central : le défenseur Asencio sera officiellement absent après confirmation qu'il subira demain une opération chirurgicale à l'os du tibia, tandis que son coéquipier Huijsen manquera le match pour suspension après son expulsion lors du dernier derby.

La situation se complique davantage avec l'incertitude qui entoure la participation de Konaté, qui est toujours en phase de récupération d'une blessure contractée lors de sa participation avec l'équipe de France, et dont la disponibilité pour le match n'est pas encore claire à ce jour.

Quant à Eder Militao, malgré son retour aux entraînements collectifs, sa participation reste très incertaine : le joueur brésilien n'a disputé aucun match officiel depuis avril dernier, et la décision de prendre le risque de l'aligner reste un pari majeur qui pourrait coûter une nouvelle rechute à l'équipe.

Rüdiger, le seul rescapé

Dans ce scénario catastrophe, Antonio Rüdiger demeure le seul défenseur central réellement disponible pour le match face à Villarreal, et le paradoxe est que le joueur allemand lui-même n'est pas considéré comme un titulaire dans la période actuelle, le staff médical le gérant avec une grande prudence pour éviter d'aggraver sa blessure chronique au genou.

Et bien qu'il reste plusieurs jours avant la rencontre, les solutions qui se présentent à Mourinho semblent risquées, puisqu'il pourrait être contraint de compter sur Konaté et Militao malgré leur retour tout juste de blessure, ce qui les expose à un risque de rechute.

Les solutions de fortune

Plusieurs solutions de rafistolage sont évoquées dans les couloirs du club pour sauver la situation, notamment le repositionnement de Tchouaméni au poste de défenseur central, comme l'avait fait Ancelotti auparavant, ou le recours à des noms inhabituels comme Carreras ou Dumfries à ce poste sensible.

Quant à l'option de s'appuyer sur l'académie des jeunes, elle ne semble pas être la solution idéale pour une crise de cette ampleur, dans un match qui ne tolère aucun faux pas face à une équipe aussi coriace que Villarreal.







