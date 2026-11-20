Partager Suivez GOAL sur Google

Nouveau coup dur pour Manchester United. Le club anglais a reconnu son échec à retenir l'un des plus grands talents émergents d'Europe, le jeune prodige JJ Gabriel ayant décidé de quitter Old Trafford pour rejoindre le Real Madrid, dans un transfert qui a secoué le centre de formation de Manchester United.

Publicité

Dans l'attente d'une confirmation officielle, et selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », JJ Gabriel doit s'engager avec le Real Madrid pour intégrer le centre de formation du club. Le joueur anglais de 16 ans, considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football européen, a récemment quitté Manchester United, et le Real Madrid a devancé les autres clubs désireux de l'attirer à Valdebebas.

De fait, après la confirmation de son départ de United, JJ Gabriel a visité les installations d'entraînement du Real Madrid, une démarche qui a confirmé que son arrivée chez le géant espagnol n'était plus qu'une question de temps et que le club merengue avait remporté la course pour s'attacher les services du jeune talent anglais.

Omar Berrada, directeur général de Manchester United, a expliqué, dans un entretien accordé à « Sky Sports », que le club avait tout mis en œuvre pour conserver le joueur, mais que la décision de partir avait été plus forte que toutes les tentatives.

« Nous avons tout fait, littéralement tout, pour garder JJ Gabriel, a déclaré Berrada. Manifestement, lui et sa famille ont pris la décision de partir, et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. »

Publicité Publicité

Et Berrada d'ajouter, sur un ton empreint à la fois de beaucoup de regret et de fierté : « Nous voulons des joueurs qui ont envie d'être ici et qui considèrent que rejoindre Manchester United est un grand honneur. »

Related Topics

Le directeur général de Manchester United a insisté : « Il ne faut pas oublier que JJ est un joueur très jeune, qui fait l'objet d'une grande attention médiatique. Notre priorité absolue, c'est son bien-être. »

Il a poursuivi : « Il faut saluer notre centre de formation et ses éducateurs, qui ont contribué à sa progression. Nous restons convaincus que United est l'endroit idéal pour lui afin de poursuivre sa carrière et de grandir. »

Publicité

Berrada a souligné que Manchester United possédait une longue tradition dans le développement des jeunes talents, comme en témoigne cette saison Shea Lacey, et auparavant Kobbie Mainoo, précisant que le club n'hésitait pas à donner leur chance aux jeunes.

« Manchester United a une longue tradition dans le développement des jeunes talents, comme on le voit cette saison avec Shea Lacey, et auparavant avec Mainoo. Nous n'hésitons pas à donner des opportunités », a-t-il déclaré.

Publicité

Le départ de Gabriel intervient à un moment particulièrement délicat pour Manchester United, qui traverse l'une de ses pires périodes en Premier League et tente de reconstruire son équipe sous la houlette de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, alors que de grands changements sont évoqués pour le mois de janvier prochain.

Le Real Madrid, de son côté, a porté un nouveau coup à ses concurrents sur le marché des jeunes talents, en parvenant à convaincre le joueur et sa famille de son projet sportif et de l'opportunité qui s'offrira à lui au centre de formation de Valdebebas, d'où sont sortis de nombreuses grandes stars ces dernières années.

Publicité

Gabriel devrait constituer un renfort de poids pour le centre de formation du Real Madrid, qui poursuit sa politique consistant à recruter les meilleurs jeunes talents d'Europe avant qu'ils ne mûrissent et ne deviennent de grandes stars à l'avenir.

En définitive, le départ de JJ Gabriel sonne comme un message clair adressé à Manchester United : conserver ses talents n'est plus aussi simple que par le passé, les grands clubs guettent désormais chaque pépite qui émerge de son centre de formation, et le club doit redoubler d'efforts pour convaincre les stars de demain que leur avenir se trouve à Old Trafford, et nulle part ailleurs.