Le Real Madrid attend... Tuchel sème la panique au Bayern Munich

La blessure de Harry Kane, capitaine de l'équipe d'Angleterre et attaquant du Bayern Munich, a suscité une certaine inquiétude au sein du club bavarois, d'autant plus que le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu, aura lieu dans quelques jours seulement. Kane a manqué le match amical de l'Angleterre contre le Japon mardi soir, qui s'est soldé par une défaite des « Three Lions » sur le score de 1-0.

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a levé le voile sur les coulisses de la blessure de Kane, déclarant à ITV avant le match : « La blessure est survenue soudainement et de manière inattendue. Le joueur a dû quitter l'entraînement après seulement 15 minutes hier. »

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Interrogé sur la gravité de la blessure, Tuchel a répondu : « Elle est suffisamment grave pour l'empêcher de jouer, et nous attendrons les résultats des examens complémentaires. » Le journal allemand Bild a déclaré : « Selon les premiers rapports en provenance d'Angleterre, Kane a ressenti une douleur au pied pendant l'entraînement, ce qui a conduit à son retrait immédiat par mesure de précaution.

Elle a ajouté : « Kane devrait revenir à Munich mercredi midi, les premiers indices laissant penser que la blessure n’est pas grave. Mais la situation suscite une tension évidente au Bayern, d’autant plus que Kane a récemment souffert de problèmes aux ischio-jambiers qui l’ont écarté de plusieurs matchs, et que ce qui semblait être un problème mineur au départ s’est transformé en une longue absence. »

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Kane est considéré comme un élément clé des Bavarois cette saison, puisqu’il a inscrit des buts décisifs qui ont largement contribué aux résultats de l’équipe.

Son absence lors du match contre le Real Madrid – si elle se confirme – serait un coup dur pour l'attaque bavaroise.

Pour l'instant, l'attente reste de mise à Munich jusqu'à ce que le tableau complet se précise après les examens médicaux.

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Et Bild conclut : « Tout le monde espère que cette blessure n'est qu'une simple précaution, mais les expériences passées justifient pleinement cette inquiétude à quelques jours du grand rendez-vous européen. »