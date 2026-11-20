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Le Real Madrid est sur le point de réaliser un gros coup sur le marché des jeunes joueurs en accueillant JJ Gabriel au Santiago Bernabéu. Le talent de 16 ans a déjà fait ses adieux à Manchester United, mais un dernier obstacle administratif doit être levé avant qu’il puisse officiellement porter le célèbre maillot blanc.

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Le dernier obstacle pour le Real Madrid

Le long feuilleton autour de l’avenir de Gabriel touche à sa fin, alors que l’adolescent se prépare à quitter Manchester pour Madrid . Si le joueur et le géant espagnol se sont entendus sur toutes les modalités, le transfert ne pourra être officiellement enregistré qu’une fois obtenu le feu vert de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial. Cette étape est une exigence habituelle, mais indispensable, pour tout transfert international concernant un joueur de moins de 18 ans.

Le Real Madrid a préparé ce transfert avec minutie, en veillant au respect de toutes les obligations légales afin d’éviter toute complication liée aux règles strictes de l’instance sur les transferts de mineurs. Le club reste convaincu qu’il obtiendra l’autorisation finale sans difficulté. Le joueur a déjà franchi plusieurs étapes importantes vers sa nouvelle vie en Espagne : il s’est récemment rendu au centre d’entraînement de Valdebebas pour rencontrer le personnel et les coéquipiers qu’il côtoiera bientôt au quotidien. Gabriel a déjà confirmé son départ d’Old Trafford dans un message adressé au géant de la Premier League. Sur les réseaux sociaux, le jeune joueur a écrit : « Au revoir et merci, Man United », selon AS.

Entraînement et détails du contrat

L’accord entre les deux parties doit porter sur trois ans, soit la durée maximale autorisée pour les jeunes joueurs par la réglementation actuelle du football. S’il ne peut pas disputer de matches officiels tant que les formalités ne sont pas achevées et que le mercato n’est pas ouvert, Gabriel a déjà commencé à entretenir sa condition physique dans la capitale espagnole. Il s’entraîne actuellement à Boadilla del Monte, situé au nord de Madrid, afin d’être prêt à répondre aux exigences du football espagnol.

Le Real Madrid considère Gabriel comme un investissement à long terme et a défini un parcours précis pour sa progression au sein de son prestigieux centre de formation. Dans un premier temps, il évoluera avec les équipes de jeunes afin de s’adapter aux exigences tactiques et à la culture propres au club. Son arrivée suscitant beaucoup d’enthousiasme, le club comme les observateurs du football espagnol attendent avec impatience de voir comment il concrétisera son potentiel sur le terrain.

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La voie vers la Castilla et l’équipe première

Une fois son enregistrement finalisé et le mercato de Primera Federación officiellement ouvert en janvier, Gabriel pourra faire ses débuts avec la Castilla du Real Madrid. Évoluer dans l’équipe réserve du club, dirigée par la figure légendaire Raul, constituera une étape essentielle entre le football de jeunes et l’équipe première. Le staff de cette dernière suivra de près sa progression durant cette période afin d’évaluer s’il est prêt à évoluer à un niveau supérieur.

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Ce transfert illustre la stratégie que poursuit le Real Madrid : recruter les adolescents les plus prometteurs au monde avant que leur valeur marchande ne s’envole. En s’attachant les services de Gabriel, le club a devancé la concurrence pour un joueur très estimé au sein des équipes de jeunes de Manchester United. L’attention se porte désormais entièrement sur son développement et sur sa capacité à suivre l’exemple d’autres joueurs récemment formés au club qui ont réussi à se faire une place en équipe première au Santiago Bernabéu.

Un nouveau chapitre dans le football espagnol

Pour Manchester United, perdre un talent du calibre de Gabriel est un coup dur, mais le joueur n’a pas pu résister à l’attrait des champions d’Europe en titre. L’arrivée de l’adolescent s’inscrit dans une tendance plus large : celle de jeunes formés en Angleterre qui cherchent des opportunités à l’étranger pour accélérer leur carrière. Le caractère technique des championnats espagnols devrait convenir à son style de jeu alors qu’il entame son parcours à Madrid.

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Toutes les parties attendent désormais le feu vert final de Zurich. La procédure administrative est le seul obstacle qui sépare encore Gabriel de sa présentation officielle. Une fois cette étape franchie, l’attention se déplacera des bureaux vers le terrain d’entraînement.