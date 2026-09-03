Le Real Madrid a bouclé ses préparatifs en vue de son duel face au Real Betis, prévu demain soir vendredi dans la ville de Séville, dans le cadre du championnat d'Espagne, alors que sept joueurs demeurent absents des rangs du club madrilène.

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, n'a pas pu récupérer le moindre de ses joueurs blessés avant le match de demain.

Selon le journal « Mundo Deportivo », seront absents pour le Real Madrid : Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio et Thiago Pitarch.

En revanche, la liste du Real Madrid devrait compter la présence de Sergio Martínez, milieu de terrain âgé de 19 ans, qui a rejoint le club ces derniers jours en provenance du Racing.

Martínez devait initialement intégrer les rangs de l'équipe de la Castilla, mais il s'entraîne actuellement avec l'équipe première et pourrait faire sa première apparition dans la liste du Real Madrid lors du duel face au Betis.

La liste devrait également inclure le duo composé de Mario Rivas et Cestero.

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Le Real Madrid a précisé sur son site officiel que la dernière séance d'entraînement a débuté par des exercices de « rondo » pour activer les joueurs, avant de passer au travail tactique.

Les joueurs ont ensuite effectué des exercices de pressing et de conservation du ballon, avant que la séance ne se termine par des matchs réduits sur des espaces restreints.

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