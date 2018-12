Le Real Madrid achève l'année 2018 avec son pire bilan offensif du 21ème siècle

Avec 24 buts marqués en Liga cette saison après 16 journées, le Real Madrid égale son total de la saison 1993-1994.

Le Real Madrid a remporté contre le Rayo Vallecano une victoire sur la plus petite marge (1-0), samedi au Bernabeu. Un résultat qui montre que le manque de buts est l’un des maux du club cette saison.

En effet, avec seulement 24 buts en sa faveur en Liga, le bilan est digne du plus mauvais rendement offensif de l'histoire de Madrid à ce jour au 21e siècle dans la compétition.





Les buts inscrits par le Real Madrid en Liga lors des dernières saisons:

Saison Buts en Liga après 16 journées 2018-19 24 2017-18 33 2016-17 41 2015-16 42 2014-15 57 2013-14 46 2012-13 39 2011-12 50 2010-11 39

Pour retrouver des chiffres similaires dans l'histoire du club, il faudrait remonter jusqu’à la saison 1993-1994, avec Floro d’abord et Del Bosque plus tard comme entraîneurs sur le banc de Chamartin. Cette campagne avait permis au Real Madrid de se classer quatrième au classement à onze points de Barcelone, champion de cette édition.



Le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, couplé aux rendements offensifs de nombreux joueurs de l'équipe blanche, à l'exception de Benzema, ont rendu ce Real Madrid en grande nécessité de buts et ce sera sans doute un défi majeur en vue de la deuxième partie de saison.