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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le Real Madrid accueilli par des sifflets de colère au Camp Nou avant le coup d'envoi du Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Et un salut aux joueurs du Barça

Les supporters du Barça ont salué les joueurs de leur équipe à leur arrivée au stade Spotify Camp Nou, en vue de leur affrontement face au Real Madrid lors du Clasico de la Liga, dimanche soir, tandis qu'ils ont adressé des sifflets de réprobation aux joueurs du club madrilène, dans une scène qui reflète l'atmosphère électrique qui précède ce sommet tant attendu entre les deux rivaux.

Les délégations des deux équipes s'étaient dirigées vers le stade avant le coup d'envoi de la rencontre, après que les joueurs du Real Madrid eurent quitté l'hôtel Intercontinental, tandis que la délégation du Barça s'élançait de l'hôtel Torre Melina Gran Melia Barcelona, au milieu d'une grande attente du public pour cette confrontation qui revêt une importance exceptionnelle dans la course au titre.

Le Barça aborde cette rencontre sous la houlette de son entraîneur Hansi Flick, fort de l'avantage du terrain et du public, et ambitionnant de décrocher la victoire pour porter son avance sur son rival traditionnel à neuf points, tandis que le Real Madrid cherche à repartir avec un résultat positif qui réduirait l'écart et le relancerait pleinement dans la course à la première place.

Le club madrilène dispute cette confrontation en l'absence de joueurs importants, notamment Thibaut Courtois en raison d'une grippe et Vinicius Junior pour suspension, alors que le Barça compte sur sa force offensive menée par Lamine Yamal et Raphinha, dans l'un des matches les plus attendus de la saison.

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