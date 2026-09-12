Le Real Madrid aborde le « petit derby » avec des statistiques effrayantes et un bilan parfait pour Mourinho

Le Real Madrid affiche une nette supériorité sur son voisin et visiteur, le Rayo Vallecano, avant le match qui opposera les deux équipes ce samedi soir dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Le Real Madrid, troisième au classement, espère renouer avec la victoire aujourd'hui après avoir subi sa première défaite de la saison face au Real Betis vendredi dernier.

Selon les statistiques d'Opta, le Real Madrid s'est imposé lors de 13 de ses 14 derniers matches disputés à domicile contre le Rayo Vallecano en championnat d'Espagne, pour un seul match nul, l'unique exception étant la rencontre lors de laquelle il n'a pas réussi à marquer et qui s'est soldée par un 0-0 en novembre 2023.

Au cours de ces confrontations, le Real Madrid a inscrit 46 buts, contre 12 buts encaissés par ses filets.

De son côté, le Rayo Vallecano a récolté des points lors de 6 de ses 11 derniers matches contre le Real Madrid en championnat d'Espagne, avec deux victoires, deux nuls et 5 défaites, et ce après avoir perdu ses 17 confrontations précédentes face au club merengue dans la compétition.

Le Real Madrid a perdu deux matches lors de ses 6 derniers derbies contre les clubs de la capitale en championnat d'Espagne, pour 3 victoires et un nul, après n'avoir concédé aucune défaite lors des 12 derbies madrilènes précédents dans la compétition, avec 6 victoires et 6 nuls.

En revanche, le Rayo Vallecano a remporté ses deux derniers matches de derby, mais il n'a jamais réussi à enchaîner 3 victoires consécutives dans ces confrontations au cours de toute son histoire en première division.

Le Real Madrid a subi une défaite lors de l'un de ses 4 premiers matches en championnat d'Espagne cette saison, une première depuis la saison 2014-2015 sous la direction de Carlo Ancelotti, lorsqu'il avait remporté deux victoires et concédé deux défaites.

La dernière fois que le Real Madrid a été sacré champion à l'issue de la saison malgré une défaite lors de l'un de ses 4 premiers matches dans la compétition remonte à la saison 2011-2012 sous la direction de José Mourinho, lorsqu'il avait signé deux victoires, un nul et une défaite.

Le Rayo Vallecano a marqué lors de ses 11 derniers matches en championnat d'Espagne, pour un total de 19 buts, sa plus longue série de matches avec au moins un but marqué dans la compétition depuis avril 2016, quand il avait marqué lors de 14 matches consécutifs, inscrivant 25 buts.

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Chiffres offensifs

Le Real Madrid domine toutes les équipes du championnat d'Espagne lors de la saison 2026-2027 en matière d'attaques placées, après en avoir mené 27 de ce type, et il a également tiré 11 fois sur des contre-attaques rapides, le chiffre le plus élevé de la compétition.

Le club merengue est aussi à égalité avec l'Atlético de Madrid, le Barça et Villarreal en tête des équipes ayant le plus tiré après une récupération du ballon dans les zones avancées, avec 8 tirs.

Quant au Rayo Vallecano, il a laissé filer 8 points depuis des positions de victoire en championnat d'Espagne lors de la saison 2026-2027, le total le plus élevé parmi toutes les équipes de la compétition cette saison.

Kylian Mbappé a inscrit 32 buts en 35 matches disputés à domicile en championnat d'Espagne, et le seul joueur à le devancer au nombre de buts marqués sur la pelouse de son équipe est Harry Kane, qui a inscrit 36 buts dans les cinq grands championnats européens depuis sa première saison avec son club en 2024-2025.

En face, Sergio Camello a marqué 10 buts lors de ses 10 derniers matches en championnat d'Espagne, soit le même nombre de buts que celui qu'il avait inscrit au cours de ses 97 matches précédents dans la compétition. Le seul joueur à le devancer au nombre de buts marqués dans les cinq grands championnats européens depuis avril dernier est Donyell Malen, qui a inscrit 12 buts, tandis qu'Estéban Lepaul et Lassine Sinayoko en comptent 10 également.

La supériorité de Mourinho

José Mourinho a remporté l'ensemble de ses quatre matches précédents contre le Rayo Vallecano en championnat d'Espagne, et il n'a affiché un bilan parfait, avec des victoires dans toutes ses confrontations sur un plus grand nombre de matches, que face à l'Athletic Bilbao et à l'Atlético de Madrid, avec 6 matches contre chacun d'eux.

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